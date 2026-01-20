20日は全国的に、大寒らしい寒さとなりましたが、21日以降は日本海側を中心に大雪が見込まれ、警戒が必要です。

「ここ最近で一番寒い」

「風も強いから余計に寒さを感じます」

「気温とか見ずに来たので。パッと出て来たので、着替える暇もなくて。今、めっちゃ後悔しています」

皆さんが口を揃えている、『きょうは寒い』という言葉。それもそのはず、きょうは1年で最も寒いとされる『大寒』。各地で伝統行事やイベントが行われました。

福岡県北九州市では、幼稚園児のマラソン大会が行われました。中には、泣いてしまう園児の姿も。

きのうまでの、穏やかな天気から一転、きょうは全国的に気温がグッと下がりました。東京でも風が強く、寒い1日に。都心の最高気温は9.1℃と、きのうより4℃以上も低くなりました。

「先週までアウターなしで過ごせたのに、急に寒くなってビックリしました」

強烈な寒波の影響で日本海側には雪雲が広がり、あすになると東北や北陸、近畿北部でも雪の強まるところがありそうです。

北海道では、日本海側を中心に荒れた天気となっています。道内の小中学校、合わせて27校が臨時休校になったほか、新千歳空港を発着する66便が欠航となっています。

記者

「午前9時すぎの新潟県妙高市内です。雪の影響で遠くが霞んでしまって、見えにくい状態です」

新潟県の山沿いにある妙高市。朝から雪が降り続き、住民は雪かきに追われていました。

記者

「除雪された雪でしょうか、2メートルは超えています」

妙高市関山では、積雪が50センチを超えています。この状況に、近くのスキー場では…

記者

「時折、風も吹き、かなり寒いのですが、リフトに並ぶ方は絶えません」

雪が降り続く中、多くの人がスキーやスノーボードを楽しんでいました。

「自分の住んでいるところは雪がまるでないので、とても楽しく滑っています」

「ふかふかなので、滑り心地はいいですね」

しかし、ここまで雪が降ると、スキー場は…

アルペンブリックスキー場 渡邉洋元さん

「（雪が）降り過ぎると、やはり維持管理が難しくなります。リフトが埋まってしまうとか、建物の雪の処理とかの作業が増えてきます」

日本海側で降り続く大雪。この状況に政府はきょう、官邸危機管理センターに情報連絡室を設置。高市総理も自身のXで少しでも危険を感じれば、躊躇せず早めに自らの命を守る行動をとるよう呼びかけました。