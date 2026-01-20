10万人に1人といわれる難病で、体を自由に動かすことができない小学生の「しんちゃん」。この冬、夢のプロゲーマーを目指しeスポーツの大会に挑みました。



■しんちゃん

「どうもこんにちは！寝たきりYoutuberしんチャンネルのしんちゃんです」



わずかに動く指先でゲームのプレーを動画配信！「しんちゃん」こと西岡伸一郎くん、小学5年生です。しんちゃんは登録者4000人を超えるユーチューバー。10万人に1人といわれる難病をわずらっています。





2014年に生まれたしんちゃん。1歳の誕生日に体の筋肉が次第に衰える難病「脊髄性筋萎縮症（SMA）」と診断されました。転機が訪れたのは2歳の時。リハビリの一環で手にしたタブレットが変化をもたらしました。



薬の効果もあって少しずつ手の筋力が回復し、手元を見ずに指先でコントローラーを操作できるようになりましたそんなしんちゃんの夢は。



「絶対にプロゲーマーになる」



12月、夢の実現に向けて、しんちゃんはeスポーツのゲーム大会に出場することになりました。



■しんちゃん（選手宣誓）

「フェアプレーの精神に則り障害の有無が単なるコントローラーの種類の違いに過ぎないことを証明し、選手宣誓といたします」





コンピュータなどの電子機器を使って対戦する「eスポーツ」。障害があっても口や指先で機器を操作するなど、どんな人でも対等に戦える可能性があるといわれます。相手はeスポーツを専門的に学ぶ高校生。格闘ゲームの「ストリートファイター6」で、2人1組3本勝負の対戦です。



格闘ゲームはキャラクターの動きが多く、緻密な操作が必要です。体を動かせないしんちゃん、手足の指先を巧みに動かしキャラクターを操作します。



■実況

「インパクトを打って、しんちゃんもしっかりコンボをつないで、波動でまたけん制していく」



良い流れで攻撃を繰り出しますが…経験豊富な高校生相手に破れてしまいました。2戦目も上級者の相手に押され2連敗に…



■しんちゃん

「このレベルってやばいよ。すごいね。YouTubeでは結構見れるけど、生は（見たことがない）」



悔しいしんちゃん。だけど、高校生との対戦はそれ以上に楽しい瞬間です。



■しんちゃん

「さっきまで負けているので、今度は勝ちたいです。必殺技で最後倒したい」



次戦、序盤から攻めの姿勢を崩しません。しんちゃんは1戦目、2戦目とは違い、最後まで相手に流れを渡さず。上級者相手に見事な勝利をおさめました。

■しんちゃん

「結構嬉しかったです」



準決勝進出とはならなかったものの充実の1日となりました。大会から約2週間後、しんちゃんの家を訪ねると、この日はタブレットで学校の宿題を解いていました。宿題のかたわら、しんちゃんは新しいことを始めました。



■しんちゃん

「最近ちょっとストリートファイターやってるっていうのもあって、格闘ゲームを作ってみたりして。一応英語表記にもちょっとだけ対応してて。どんな人でも遊べるように」



しんちゃんは「ゲームクリエーター」としての一歩を踏み出していました。変化にお母さんは。



■母・紘子さん

「やっぱりゲームを通していろんな方々との交流が増えたので、言葉で気持ちを相手に伝えるだったりとか、ずいぶん成長したと思います」



2026年の目標は？



■しんちゃん

「来年ある大会でも勝ちたいし、 あとはまあさっき言ったゲーム作りもちょっとずつやっていきたいです」



新たな出会いや経験を糧に成長を続けるしんちゃん。ことしも夢に向かって突き進みます。