２０日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。

「高市早苗が総理で良いかどうか国民に決めていただく。私自身も進退をかける」とし、先頭に立って戦う姿勢を示した高市首相の言葉についてコメンテーターで出演のテレビプロデューサーのデーブ・スペクター氏は「総理大臣は私でいいのかどうかって言うならば、ＡＫＢのセンター選挙とあまり変わらないですよ。もう１回、総裁選やりましょうって言ってるようなもので」と、まず発言。

「果たして、この中途半端な大義で急いでやって。しかも、この時期にやるってことは高市政権に対しての支持そのものがダメージあるかどうか興味あるんですけれどもね」と続けると「結局、何やっても割と中途半端なんですよね。議席数のために中道なんとか（中道改革連合）、覚えにくい名前（の政党）もできたし、ちょっとどうかな？っていう…」と首をかしげていた。