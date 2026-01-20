「公園で寝ていた」ＳｉｘＴＯＮＥＳ松村北斗の告白に騒然！朝ドラでブレイク後モヤモヤ抱え自宅で眠れず

１９日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７」（月曜・午後９時）に、６人組アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」がゲスト出演。ドラマや映画で俳優としても活躍する松村北斗が話した、アイドルらしからぬエピソードにスタジオが騒然となった。

番組ではメンバーそれぞれの思い出の場所を紹介。松村は「寝に行っていた公園」として目黒区内の公園を挙げた。

朝ドラ「カムカムエブリバディ」（２０２１年１１月１日〜２２年４月８日）にヒロインの戦死する夫役で出演しブレイクした後、「自分の家で眠れなくなった時期があって、色々考え事が増えちゃって、街に散歩に出るから始めて、歩いていたら何回かたどり着く公園があって、でっかいコンクリートの山みたいなのがあって」と話すと、公園の写真が登場。

コンクリートの山の上が平らになっていて「気持ちいいんですよ。寝てみたら満点の星空で、僕の出身の静岡が本当に星空がきれいな街だったんです。ああ、静岡みたいだなって思って眠れて。それからクセになって何回か通うようになった」という。

そこで「３〜４時間寝る」と話すと、共演者やメンバーからは「え〜っ！」と驚きの声。「で、家に帰ってからちょっと寝て、仕事に行くみたいなことを繰り返すようになって」週に４、５回は寝ていたという。

他に人がいなかったのかと問われると「缶ビール１本でスマホゲームをしているサラリーマンがベンチに必ず座ってるんです。寝て起きたらいないんですよ」と“公園仲間”がいたことを明かし、「ある日、起きたらスッキリしていない日があって、パッと見たらまだいるんですよ。もう一回寝て、スッキリしたらいなくなってたんです。そこから、おじさんがいなくなったら安心して帰れるようになって、そのおじさんがいなくなるまで寝るっていう」と、謎のルールも語った。

これには司会の上田晋也が「何の話？」とツッコミ。すると「（サラリーマンは）僕のモヤモヤを形にしてくれる妖精なんですよ」と返し、スタジオは大爆笑となった。