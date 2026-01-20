【漢字クイズ】「儀母」or「義母」正解はどっち？間違えてたら恥ずかしい！？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「更迭」or「更送」正しいのは？
「迭」と「送」は紛らわしいですよね。
いったい「更迭」と「更送」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「更迭（こうてつ）」でした！
更迭とは、「あらためかえること」「あらたに入れかわること」を意味する漢字。
特に、役職や地位にある人物を解任し、代わりに別の人物をそのポストに就ける人事処置のことを指しており、政治家や政府高官、大企業幹部などの要職で使われることが多いですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部