伊勢丹新宿店でアンダールの期間限定POP-UP開催♡限定ノベルティも！

韓国発グローバルアスレジャーブランド「アンダール（andar）」が、2026年1月14日（水）～1月20日（火）の1週間、伊勢丹新宿店に期間限定ポップアップストアをオープン♡昨年の反響を受けて再登場する今回は、人気の裏起毛アイテムや新作エアデニム、さらに「andar MEN’S」も初登場！見て触れて選べるこのチャンスに、ぜひお気に入りを見つけて日常を快適＆おしゃれにアップデートして♪

春先まで活躍♡注目アイテムラインナップ

今回のアンダール POP-UP STOREでは、定番人気の裏起毛レギンスや裏起毛ワイドパンツをはじめ、伊勢丹先行販売アイテムや新作「エアデニム」など、最新コレクションが勢揃い♪

柔らかな素材感とスタイルアップ効果で、ワークアウトはもちろん普段着にも映えるアスレジャーアイテムです。

今年の冬～春のおしゃれスタイルをいち早く体験できる特別な機会♡

COHINA×SOMETHINGコラボ♡小柄女性のための美脚デニムが登場

MEN’Sも初お目見え♡スマート＆快適ウェア

今回のポップアップでは、「andar MEN’S」が初登場！



履くだけで脚が長く見えるスラックスや、ノンアイロンポロシャツなど、機能性と快適さを両立したアイテムをラインナップ。

スマートなオフィスウェアやデイリーウェアとしても活躍します。ご家族やパートナーと一緒に立ち寄れば、シェアできるお気に入りがきっと見つかります♪

今だけ♡ポップアップ限定ノベルティ

ポップアップストア限定のうれしいノベルティもご用意♪

■15,000円（税込）以上お買い上げ → レギンスシームレスショーツプレゼント

■35,000円（税込）以上お買い上げ → ノンスリップ パフォーマンス クルーソックス

■50,000円（税込）以上お買い上げ → 2ポケット ロゴ キャンバスバッグ

※カラーはランダム、先着順でなくなり次第終了です。お気に入りを見つけたら、欲しいノベルティも一緒にゲットして♡

充実の1週間♡アンダールを体感しよう

「andar TOKYO POP-UP STORE」は、伊勢丹新宿店 本館2階 アーバンクローゼットで1月14日（水）～20日（火）まで開催♪人気の裏起毛アイテムや新作を実際に試せるこの機会は、日常を快適にする一着に出会える絶好のチャンス♡さらにMEN’Sアイテムや限定ノベルティも充実♡ぜひ足を運んで、この1週間だけの特別なアンダール体験を楽しんでくださいね♪