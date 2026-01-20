【ポテト食べ尽くし系！？】「サイドはサラダ！」義母の指摘でダイエット！？＜第3話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第3話 5歳でダイエット？【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
何気ない会話のなかから、「ルナちゃんがダイエットをしている」というちょっと驚きの情報が出てきました。しかしルナちゃんはまだ5歳。もちろん本人が「痩せたい」と言ったわけではなく、母シオンさんの希望のようですね。そのきっかけは、お義母さんからの「ある言葉」だそうですが、いったい何を言われたのでしょうか。気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
