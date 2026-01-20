【ポテト食べ尽くし系！？】「サイドはサラダ！」義母の指摘でダイエット！？＜第3話＞#4コマ母道場

子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？　今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。

第3話　5歳でダイエット？【ミチルの気持ち】



【編集部コメント】

何気ない会話のなかから、「ルナちゃんがダイエットをしている」というちょっと驚きの情報が出てきました。しかしルナちゃんはまだ5歳。もちろん本人が「痩せたい」と言ったわけではなく、母シオンさんの希望のようですね。そのきっかけは、お義母さんからの「ある言葉」だそうですが、いったい何を言われたのでしょうか。気になりますね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙