松田聖子のデビュー45周年を記念したオフィシャルトリビュートアルバム『永遠の青春、あなたがそこにいたから。～45th Anniversary Tribute to SEIKO MATSUDA～』が、一般流通の通常盤として2月18日に全国レコード店や各ECサイトにてリリース。同日より各サイトで配信もスタートする。

今作は、Amazon Musicにて独占先行配信、およびAmazon.co.jpにて限定盤CDが先行発売されたもの。参加アーティストには、中森明菜、椎名林檎、GRe4N BOYZ、大野雄大（Da-iCE）、Daoko、Suiet、REI & LIZ（IVE）、FRUITS ZIPPERと、それぞれデビューが1980年代から2020年代まで全年代から8組が名を連ねている。

一般流通の通常盤は、新たなジャケットカラーに。価格は据え置きながら、ボーナストラックとして椎名のアレンジによる収録曲「渚のバルコニー / Daoko」を砂原良徳がリミックスした音源が追加収録される。

＜砂原良徳 コメント＞

44年ぶりに訪ねたあの場所にかつての姿はないが、イメージと表現は形を変えながら今も続いている。砂原良徳

（文＝リアルサウンド編集部）