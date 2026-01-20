＜乗せたくない！＞小4息子の車内マナーがひどい！ゴミはシートの隙間へ、シートやドアも汚します…
家族で車で出かけるとき、子ども用にお菓子や飲み物を持って行くこともあるでしょう。お菓子を食べた後はゴミが出ますが、ゴミ箱ではなく車の中にポイ……なんてことも。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談が寄せられています。
『最近野球を習い始めた小4息子。試合があれば車での送迎必須ですが、普段から車内での過ごし方が問題。ゴミ箱を用意しているのにお菓子のゴミはポイ。またはシートの隙間に入れ込む。車のあちこちを汚すことも多い。野球を始めた頃、コーチ陣や保護者さんに「試合前はみんな一度集合して、親が送れない子たちは他の親が送ることになっている」と言われたけれど、こんな車の乗り方をする息子を他の車に乗せられないと思っている。どうすれば直る？』
車内にゴミを散らかすような子、絶対に乗せたくない！
『投稿者さんのお子さんはひどすぎ。私なら絶対に乗せたくない』
『乗せないでほしい。うちの子の友達にもいるけれど、あの子が乗ると汚れて大迷惑。みんな言わないけれど、あの子を乗せるのは嫌がっていると思う』
車内でゴミを散らかしたり、シートの隙間に押し込んだりするような子は、車に乗せたくないというのがママたちの本音のようです。シートやドアなどが汚れることもあるでしょうし、気づかずにいたらカビが発生することもあるかもしれません。車の中を汚されたくないから、最初から乗せないようにしたいという意見もありました。
『子どもは他所の車に乗せちゃダメ。乗せて恥ずかしい思いをするのは投稿者さんだよ』
また子どもが他の車を汚すようなことをしたら、投稿者さんが他の保護者から非難を受けるかもしれません。他の保護者の間で「あの子は乗せたくない」という話が出る可能性も否定できませんね。投稿者さんも恥ずかしく、嫌な思いをするかもしれませんから、子どもには車の乗り方を教える必要がありそうです。
車を汚さず、落ち着いて乗れるようにするには？
挨拶、汚れを落とす、ルールを徹底！
『スポ少で乗り合いになるときは、事前に十分躾をしておくのがルールで決まっていた。乗り降りする際の運転者への挨拶、身につけている物すべての土や汚れを落としてから乗る、車内飲食厳禁、暴れない騒がない、これらを小1から徹底してルールを守れない子は乗せない』
子どもは小学4年生ですから、車内での過ごし方を丁寧に話せば、理解できる年齢ではないでしょうか。特にゴミの扱いが心配ですから、ゴミ袋などを持たせて、もし車内でゴミが出たらその中に入れるように話すといいかもしれません。またゴミだけでなく、乗せてくれている人に迷惑がかからないような過ごし方を教えるのも忘れないようにしたいですね。
車内で食べ物は厳禁！
『まず車内で食べ物は食べない。その状態で大人しく座っていられるようになってからだね』
『そんなにひどいなら、そもそも車の中でお菓子や玩具を持たせたらダメでしょ。ルールを守れないならあげられないよ、みたいな躾はやらない方針？』
子どもが車内でお菓子を食べたい気持ちもわかりますが、ゴミの後始末ができないならば、食べさせないほうがよいでしょう。まずは自宅の車で練習をしてみるといいかもしれません。他の家の車に乗せてもらうのは、ルールを守れるようになってから。それまでは投稿者さんたちの送迎が必要になりますが、他の家に迷惑をかけないようにするためには必要なことではないでしょうか。
車でも家でも、最低限のマナーは守らせよう
『ゴミの捨て方、車の中でだけそんな感じなの？ 家でもやっているんじゃない？ 家で注意してないことを、車の中でだけやらせようとしても無駄だよ。生活マナーの躾は一貫性が大切だから。もしかしたら投稿者さんや旦那もやっているんじゃないの？ 子どもは、納得していない指示には従わないよ。大人がやっていたら、子どもには響かない』
ゴミをゴミ箱に捨てないのは、車内だけではない可能性も。普段の生活で家の中でもゴミをポイ捨てしているのかもしれません。また旦那さんや投稿者さんがゴミを放置していたら、子どもはそれを見ているものでしょう。まずは家の中で家族がゴミをどのように扱っているのかを見直してもよいかもしれませんね。子どもは親のしていることを見て真似をすることもあります。これを機に車内だけでなく、家での過ごし方も振り返ってみてはどうでしょうか。