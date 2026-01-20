安佐北区可部地区で、運転手不足などの課題解決に向けて自動運転バスの実証運行が始まりました。

広島市と広島バスなどバス事業者８社でつくるバス協調・共創プラットホームひろしまが主体となり始まったのは、安佐北区可部地区で自動運転バスの実証運行です。

若森明日香記者「車両の外には約３０のカメラやセンサーなどが付き障害物などを判別しているということです」「今バスが出発しました。バスの運転手はハンドルを握らずに運転している状態です」

実証運行では安佐市民病院のバス停を発着し、既存の路線バスと同じ循環ルート約５ｋｍを走ります。

運転席の横には車や建物などを示す３次元地図が。センサーから得た外の情報と照らし合わせながら位置を把握します。

そして左折なども自動でハンドルを切っていきます。

地元住民も乗車…「すごいです全く今回（運転手がハンドル）ノータッチで１周回ったきましたので」「自動運転バスが増えたら便数も増やしてもらってね、団地なんかもね色んなところに行けるので非常に大きな期待をしています」

バス協調・共創プラットホームひろしま 石飛和博理事長「公共交通の維持というのが必要不可欠です。それぞれ担われている事業者さんの継続的な運行というところでいろんなとりくみを共有して、継続的なものにしていくことが大事だと思っております」

バス協調・共創プラットホームひろしまは来年度には各バス停で乗り降りしながら実証運行を進めたいとしていて、今年度は６日まで行われます。