今年の大雨シーズンから大雨警報や注意報などの「防災気象情報」のあり方が大きく変わるなか、地域の気象台と自治体、ライフライン事業者などとの連携の重要性が高まっています。

こうした地域での気象台の対応を強化するため、気象庁は20日、報告書を公表しました。

これまで地域の気象台は、気象観測や予報・警報などの情報発表を中心に担ってきましたが、自然災害が相次ぐなか、より住民に「危機感」が伝わるように対応する役割が求められています。

こうしたなか、20日に気象庁が公表した報告書では、避難情報を出す自治体だけでなく、ライフラインや交通関係の事業者など、様々な主体と「パートナーシップを築く」ことを強調しました。

また、防災の専門家として自治体を直接支える「気象防災アドバイザー」を含め、気象台・民間気象事業者との3者の連携を強化する必要があるとしています。

報告書をまとめた検討会の矢守克也座長は、「情報提供や気象庁個別のあり方から一歩踏み込む」とした上で、今年の大雨シーズンから大きく変わる防災気象情報にふれ、「より有効にオペレーションするための方向性を示している」として重要性を強調しました。