1月21日からやってくる本格的な寒波。平地も大雪に警戒が必要です。石黒菖気象予報士の解説です。

■寒気の予想

上空の高い所5500mの寒気の予想です。地上付近の低い所（1500m）の寒気は25日までいすわりますが、上空の高い所の寒気の強さには日々波があります。



高い所まで冷えると、より雪雲も発達しやすいのですが、その大雪の目安の寒気が21日の午後から入ってきます。





■20日夜～21日の天気

このため、21日の午後から22日の午前中にかけては平地も雪が強まりやすく、長丁場の大雪の中、1回目のピークとなります。また、上越や中越の平地では局地的な前線が発生する予想で、ドカドカと雪が降る可能性があります。

20日夜、再び山沿いでは雪雲が流れ込むでしょう。



21日の朝にかけては山沿いで積雪が増えそうです。平地は午前よりも午後のほうが雪が降りやすいでしょう。



そして、特に気をつけたいのが夜です。上越や中越では平地で強い雪が予想されています。というのも、このあたりでは海からの風と陸からの風がぶつかることで局地的に前線のようなものができ、雪雲が発達します。



これがしばらくかかり続けることで平地でもドカドカと降り、景色が一変する可能性があります。

■予想降雪量

20日夜～21日の朝にかけて、山沿いは朝雪かきが必要なところが多くなります。平地も凍結に注意してください。



その後、21日の朝から夕方にかけては平地でもやや多くなり、長岡市周辺で20cm、新潟市でも3cm～5cmの予想です。



これは夕方までですが、夜からは上越や中越を中心に平地も大雪の恐れがあります。午後は交通に影響が出る可能性があるので、最新の交通情報を確認してください。

■21日のポイント

早めの帰宅を！