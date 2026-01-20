北海道電力、新プラン「エネとくスマートlifeプラン」受付スタート - 太陽光発電×おひさまエコキュートでお得に
北海道電力は1月19日より、新たな電気料金プラン「エネとくスマートlifeプラン」の受付を開始している。
北海道電力「エネとくスマートlifeプラン」のポイント
「エネとくスマートlifeプラン」は、主にこれから新築のスマート電化住宅を購入し、昼間にお湯を沸かす「おひさまエコキュート」を設置・利用するユーザーにおすすめの新プラン。
北海道電力「エネとくスマートlifeプラン」)おひさまエコキュートとは
おひさまエコキュートは、従来のエコキュートのように夜間にお湯を沸き上げるのではなく、外気温が高い昼間にお湯を沸き上げるため、貯湯タンクの放熱ロスが少なく、省エネ性の高いエコキュートとなっている。
海道電力「エネとくスマートlifeプラン」料金メリット
また、おひさまエコキュートに「太陽光発電設備」を組み合わせることで、お湯の沸き上げに太陽光発電の自家消費を有効活用し、より一層、光熱費を削減することが可能に。本プランは時間帯にかかわらず同じ料金単価のため、太陽光の発電量が少ない時や、お湯が足りなくなった場合でも、エコキュートの沸き上げ時間を気にせずに電気を利用することができるほか、電気料金100円につき「エネモポイント」1ポイントが付与される。
