TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡Ù2026Ç¯4·îÊüÁ÷·èÄê¡ªKVÂè2ÃÆ¡õPVÂè2ÃÆ²ò¶Ø¡ª¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êTOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷·èÄê¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤ÈPVÂè2ÃÆ¡¢¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ž¢À¤³¦Ê¿ÏÂŽ£¤òÌÜÅª¤Ë·Ç¤²¤ë²ö¤ê¼Ô¤Î½¸ÃÄ¡¦°Î¿Í¤ÎÅÎ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬°ìÀÆ¤ËÅÐ¾ì¡£Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¤â8¥¥ã¥é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÆ®¥¹¥¿¥¤¥ë¤äºÍÇ½¤¬ºÙÉô¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¸«¤Ä¤á¤ëÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÂ³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤ÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÂè2ÃÆ¤Ç¤ÏËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Àð»ûÅìÌí¤¬¤â¤Ä¡ÖºÍÇ½¤Ø¤Î³éË¾¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂæ»ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ë°Î¿Í¤ÎÅÎ¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¥é¥¹¥È¥«¥Ã¥È¡¦ÅìÌí¤Îº¸ÏÓ¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤â¸«ÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë°Î¿Í¤ÎÅÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È5Ì¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£A¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÌò¤òÇòÀÐÀ²¹á¡¢I¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥óÌò¤òÀÐÀî³¦¿Í¡¢F¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëÌò¤ò¾åÅÄÎïÆà¡¢ÌøÀ¸½½Ê¼±Ò»°µÈÌò¤ò°æ¾åËãÎ¤Æà¡¢çÕºä¹°»ÖÌò¤òÃçÂ¼½¡¸ç¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ïeill¡ÖGlitch*¡×¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤ÏSizuk¡ÖÎí¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿PVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ü¥¤¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Î²»¸»¤ò°ìÉôÀè¹Ô¸ø³«Ãæ¤Ê¤Î¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ã¼çÂê²Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È¡ä
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²ÎÃ´Åö¡¦eill
¡Ø¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡Ù¤ÎOP¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢eill¤Ç¤¹¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡ÖGlitch*¡×¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈGlitch¡É¤ÏËÜÍè¡È¥Ð¥°¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¡ÈÉáÄÌ¡É¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥°¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢¥®¥Õ¥È¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢ºÍÇ½¤Îºé¤«¤»Êý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡£
ÎØ²ö¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯º£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤ò¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²ÎÃ´Åö¡¦Sizuk¡¡½ÓÎ¶
¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤¬·ÚÇö¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Æ²¡¹½ä¤ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤ÀäË¾¡¢
¤«¤Ä¤ÆºÍÇ½¤òëð²Î¤·¤¿¿ÍÊª¤ÎÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë±Ù¤Ó¡¢
¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤¬ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ÇÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤òÃ´¤¦³ëÆ£¡¢
ÀµµÁ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Â¸ºß¤¬ÀµµÁ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¤éÀµµÁ¤òÁª¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è°Õ¡¢
²¾¤Ë°¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼é¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¦¶¯¤µ¡¢
¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¡¢
Îò»Ë¤ÎÉ÷¤ÎÆ÷¤¤¤È¶¦¤Ë¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²ÎÃ´Åö¡¦Sizuk¡¡AYAME
½é¤á¤Ë¡¢º£²ó¤â²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤ë²ÖÊÛ¤äanemone¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤µ¤ì¤¿ÃæÂ¼ÈàÊý¤µ¤ó¤Îºî»ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤ÏËÜÅö¤ËÍ«¤¤¤äÈþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë²Î»ì¤ò½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢
¤½¤ó¤ÊÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤±¤ë¤è¤¦¤ËÉáÃÊÃÏÀ¼¤Ç¤¤¤¯¤È¤³¤í¤â¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍ«¤¤¤¬¤Ç¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¡¢Î¢À¼¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ä¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
¤½¤ó¤Ê°ìÌÌ¤â´¶¤¸¤È¤ê¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡Ù
TOKYO MX¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Û¤«¤Ë¤Æ2026Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¡Ö¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡×¾®À¾´´µ×¡Ê¥Þ¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ö·î´©¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¡Ö¥Þ¥°¥³¥ß¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§µ×Æ£ ½Ö
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¥¤¥·¥Î¥¢¥Ä¥ª
Éû´ÆÆÄ¡§Â¼»³¸øÊå
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Åì ¸ÂÀÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÃÆ£½ÕÆà
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡§¾®ÌîÁá¹á
¥á¥«¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò
Èþ½ÑÀßÄê¡¦Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§±×ÅÄ·òÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§µÈÂ¼ÃÒ·Ã
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ÀéÍÕÍÎÇ·
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡§¶¶ËÜ·É»Ë¡¡µÈÅÄÅ°¡¡Âç²Ï¹¹Ô
ÊÔ½¸¡§Ê¿ÌÚÂçÊå
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO
²»³ÚÀ©ºî¡§¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡§eill¡ÖGlitch*¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡§Sizuk¡ÖÎí¡×
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BENTEN Film
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
Àð»ûÅìÌí¡§ÀéÍÕæÆÌé
³¥ÅÔ¡¦¥ë¥ª¡¦¥Ö¥Õ¥§¥Ã¥È¡§´Ý²¬ÏÂ²ÂÆà
¥¸¥ç¥ó¡¦V¡¦¥Î¥¤¥Þ¥ó¡§º´ÁÒ°½²»
A¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡§ÇòÀÐÀ²¹á
I¡¦¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡§ÀÐÀî³¦¿Í
F¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡§¾åÅÄÎïÆà
ÌøÀ¸½½Ê¼±Ò»°µÈ¡§°æ¾åËãÎ¤Æà
çÕºä¹°»Ö¡§ÃçÂ¼½¡¸ç
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¼«¤é¤Î¼ó¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤ÇÁ°À¤¤ÎºÍÇ½¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈÎØ²ö¤Î»Þ¡É¡£
Í¥½¨¤Ê·»¤ÈÈæ¤Ù¤é¤ì¤Æ°é¤Á¡¢¼«Ê¬¤¬ÌµºÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÎôÅù´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀð»û ÅìÌí¡Ê¤»¤ó¤¸ ¤È¤¦¤ä¡Ë¤Ï¡¢ÊÙ³Ø¤òºÇ¸å¤ÎºÖ¤È·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢
Á´¹ñÌÏ»î¤ÇËè²ó100°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¤Î³ØÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âËþÂ¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¡ÈÎØ²ö¤Î»Þ¡É¤Ë¤ÆÁ°À¤¤ÎºÍÇ½¤òÆÀ¤¿¡Ö²ö¤ê¼Ô(¤Þ¤ï¤ê¤â¤Î)¡×¤Î³¥ÅÔ¡¦¥ë¥ª¡¦¥Ö¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¥·¥ê¥¢¥ë¥¥é¡¼¤ÈÀï¤¦¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
©¾®À¾´´µ×¡¿¥Þ¥Ã¥°¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¦¡Ö¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ê¥£¥ó¥«¡¼¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÖÊÛ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://petals-of-reincarnation-anime.com