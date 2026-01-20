GACKT、新年会に70人超豪華著名人が集結 竹内涼真らとの写真に「メンツが強すぎる」「人脈が異次元」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】アーティストのGACKTが1月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。竹内涼真ら70人超えの著名人が集結した新年会の様子を公開した。
【写真】70人超え豪華新年会に参加したイケメン俳優
現在、ロックバンド・YELLOW FRIED CHICKENz（イエローフライドチキンズ）でワールドツアー「GACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz〜」を開催中のGACKTは「昨日、YFCzのLIVEが終わって、タイミングが合った仲間たちと新年会を開いた」と報告。「オトコだらけの新年会は毎年容赦ない」とつづり、芸能界の仲間が70人以上集まったことを明かした。「最後まで生き残ったのは40人ほど」と振り返りつつ、「こんなバカ騒ぎに集まってくれる仲間がいることが、ただただ嬉しい。一年に一度しか会わない人もいる。それでも、こうして定期的に顔を合わせられる関係が続いている」と仲間への思いを言葉にした。
また「人との繋がりが薄れていく時代に、未だに本気でバカになれて、笑い合える仲間がこれだけいること。本当にありがたい話だ」としみじみとつづり、「気合い入れていくか。2026年、いいスタートだ」と締めくくった。投稿には竹内のほか、亀田興毅、タレントの川崎麻世（※「崎」は正式には「たつさき」）ら、ジャンルを超えた豪華な面々との写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「メンツが強すぎる」「人脈が本当に異次元」「楽しそうでなにより」「本気で笑い合える仲間がいるって素敵です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆GACKT、豪華著名人集結の新年会を報告
◆GACKTの投稿に反響
