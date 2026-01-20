鹿児島県内で3番目に人口の多い鹿屋市。おととい18日に告示された市長選挙には4人が立候補し、今度の日曜に投開票が行われます。

現職の引退で12年ぶりにかわる市政のトップを決める選挙戦。4人は、人口減少対策や商店街の活性化などで論戦を交わしています。

（郷原拓男候補（48）無・新）「豊かな鹿屋、大隅の実力をいかんなく発揮していく。私のこれまでの経験を、人生をかけた取り組みをぜひ鹿屋、大隅のこれからの発展のために皆さん、使ってもらえないでしょうか」

新人の郷原拓男さんは、鹿屋市郷之原町出身の48歳。県議を3期10年半務めました。国や県と連携した農業振興や企業誘致などを訴えています。

（自民党・大久保博文県議）「鹿屋、大隅を発展させる力量、能力を持ったのは、郷原拓男候補しかいない」

（本田仁候補（77）無・新）「鹿屋に生まれてよかった、鹿屋で育ってよかったというまちを本当につくっていかないと、鹿屋に残された次の世代は、なお大変になる。そして稼いで稼いでもっともっと豊かなまちにしたい」

新人の本田仁さんは、鹿屋市花岡町出身の77歳。鹿屋市議を1期3年半務めました。1世帯あたり5万円の給付や、市長などの特別職の退職金廃止などを掲げています。

（鹿屋市・時吉茂治市議）「物価高対策で非常に困難な生活になっていると思う。本田市長になっても、やらなければならない」

（吉岡鳴人候補（45）無・新）「地域経済の向上を図っていきながら、市民の福祉の向上にしっかりと取り組んでいく。鹿屋市の未来への責任はすべて引き受ける覚悟」

新人の吉岡鳴人さんは、鹿屋市吾平町出身の45歳。鹿屋市議を2期7年半務めました。市長報酬の30%削減や、2歳以下の保育料無償化などを訴えています。

（鹿屋市・中西茂市長）「きっと彼は全力投球でこのまちを前へ前へ進め、さらに進化させてくれるものと私は信じている」

（落司ひとみ候補（67）無・新）「女性だからこそ変えられることも、たくさんあると思う。市民の皆さんの意見を聞きながら、皆さんと一緒に考えて、皆さんと一緒に市政を進めていきたい」

新人の落司ひとみさんは、南大隅町出身の67歳。建築設計会社を経営しています。子育てや介護を支えるサポートセンターの創設や、高速道路周辺への物流団地整備などを訴えています。

（県建築士会鹿屋・肝属支部 上之段勝雄支部長）「子どもたちや将来の人たちのために不公平感があるといけない。ぜひ落司さんにくみ上げてもらい、実行していきたいと思う」

鹿屋市の人口は県内の市町村で3番目に多い9万6500人ですが、この20年間で1割減りました。

（記者）「大隅地域の中心部にあたる鹿屋市。市民は市政のリーダーに何を求めるのでしょうか」

（20代）「若い人が将来安心して暮らしていけるような、先を見据えた政策をやってほしい」

（80代）「町中が寂れている。活性化。にぎやかになってくれたらいい、まちが」

（80代）「体育大や自衛隊があるが、若い人たちが意外と町中に普段いない。若者たちが出かける要素がない」

幹線道路沿いには大型店が集まる一方、中心部では空き店舗も目立ちます。市街地の活性化について候補者は…

（郷原拓男候補（48）無・新）「市外からのチャレンジングな人たちを招致したり、地元の自発的な地場産業の活性化に取り組んでいきたいというニーズをしっかりと掘り起こして、制度設計をいかにして図っていけるか。鹿屋モデルを構築していく」

（本田仁候補（77）無・新）「子どもたちの遊ぶ場所、人が寄るようなものをつくったり。あるいはイベント広場、全天候型の屋根をつけたり。もっと人が親しめる場所にしていきたい」

（吉岡鳴人候補（45）無・新）「地域によって何を求めているのかニーズが違う。今後、町並みを商店街を進むべき方向性を捉えているのか。話し合いでもって行政ができることをサポートしていきたい」

（落司ひとみ候補（67）無・新）「空き店舗が多い。リナシティかのやに図書館を移したい。そのことが中心市街地の文化、教育、学習の起点になればいい」

4人が立候補したのは、鹿屋市が合併して誕生した2006年以降、最多となります。

現職の引退表明で12年ぶりに市長がかわる選挙戦。投開票日は今月25日で、即日開票されます。

