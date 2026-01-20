サッカーJ3の鹿児島ユナイテッドFCは20日、今シーズン初めてとなるJクラブとのトレーニングマッチに臨みました。

村主新監督の下、新たに8人の選手を迎えた鹿児島ユナイテッドFC。20日は、元日本代表・川島永嗣らを擁するJ2のジュビロ磐田に挑みました。

（記者）「冷たい風が吹く白波スタジアム。新体制初のJクラブとの一戦、どんな戦いになるのでしょうか」

今シーズンはここまで、U18と九州産業大学とのトレーニングマッチを行い、連勝を収めてきたユナイテッド。しかし、ウラへのスルーパス1本からジュビロに得点を許します。

ユナイテッドはゴールに迫るチャンスはあったものの、0対1で試合終了。それでも、村主監督は手応えを語りました。

（村主博正新監督）「ようやくJリーグのチームとやって、上回られたなかで、逆に良かったなと。私の提示に対して、どうやったら応えられるかというシーンもいっぱいあったので、前向きにチームが前進している」

（吉尾虹樹選手）「シュートを打てるタイミングを見つけて、本数打てたのは良かったが、枠に入ったのは1本だった。どこが相手でも自分のプレーをして、チームとしても勝ち切って、強さを証明したいし、自分の価値をもっと上げていきたい」

ユナイテッドは今月31日、宮崎と開幕前、最後のプレシーズンマッチに臨む予定です。

・