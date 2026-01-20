ベイリー英中銀総裁 FRB独立性の対する攻撃、波及効果の脅威は相当なものである ベイリー英中銀総裁 FRB独立性の対する攻撃、波及効果の脅威は相当なものである

リンクをコピーする みんなの感想は？

ベイリー英中銀総裁

トランプ米大統領がFRBの独立性を攻撃していることから生じる波及効果の脅威は「相当なもの」である

パウエル議長を支持するために他国の中央銀行が支援表明を行ったことは「極めて異例」なことだった

しかし、それは米国の世界的な影響力を考慮すれば必要な行動だった

英国の国内政治においては、英中銀に対して同様の脅威は見られない

トランプ政権復帰以降、地政学的緊張が高まっているにもかかわらず、経済成長や市場は予想以上に安定している

しかし、安心しているわけではない

地政学的な不確実性のレベルや地政学的な問題の深刻さは、明らかに大きな考慮事項だ

（財務特別委員会出席）

外部サイト