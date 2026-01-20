◆トレーニングマッチ（４５分×３本） 鹿島１―０岡山（２０日・宮崎市内）

鹿島はＪクラブとの初の対外試合となる岡山戦を４５分×３本の形式で行い、ＦＷ徳田誉のゴールで１―０で勝利した。

１本目でボランチの位置で先発したＭＦ樋口雄太が存在感を発揮した。小気味よいパス交換で攻撃のリズムを生み、２部練習が続く疲労困憊のコンディションながら、２列目を追い越す動きでも躍動感を示した。

鬼木達監督が「ミスばかりしていたらサッカーにならない」と一刀両断するなど、チームとして芳しくない試合内容となったが、その中において樋口のパフォーマンスは光るものがあった。

樋口は「コンディションがすごくよくて、状態がいい。そういう感触を今後も持ちながら、その中で得点に絡むプレー、３列目から出て行くプレーを出せれば」と手応えを示した。

昨季は２２年の鹿島加入後、最少の出場試合数（２５試合）にとどまった。レギュラーをつかみかけたタイミングでの離脱が２度あり、チャンスを自ら手放す形で出場機会を失った。

だからこそ今季に懸ける思いは強い。「トレーニングも筋トレもケアも、いいキッカケになったと捉えて、自分を信じてやるだけ」と自己研鑽を重ねた先のレギュラー奪取を見据える。

ボランチは最激戦区のポジションだが、樋口は「本当に自分（の長所）を出すだけかなって思います」とキッパリ。「去年はいい時に２回けがをしてしまった。そこも自分の弱さだと思うし、本気で向き合っていくことが、今後の自分の人生を左右すると思っています」と息巻いた。