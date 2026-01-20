冬の大根を楽しみ尽くす！お箸が止まらない「揚げ大根」＆レモンが香る「大根ハムサラダ」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、クックパッドアンバサダーの♡♡♡Mari♡♡♡さんのレシピから「揚げ大根」と「レモン風味の大根サラダ」をご紹介します。

衝撃的なおいしさは一度ハマッたらやみつき！

外はカリッ、中はしみしみジュワ〜！一口食べれば出汁の旨みが溢れ出す、感動の新食感。熱々はビールとの相性も抜群。いつもの大根が驚きのごちそうに変わる、冬にぴったりの大根レシピをご紹介します。

新食感！「しみしみじゅわ~めちゃ旨揚げ大根」

■材料（4人分）



大根 正味300g



水 300ml



鶏がらスープの素 大さじ1



◯片栗粉 適量



◯ドライパセリ、ブラックペッパー、ガーリックパウダー、ローストオニオンetc 各適量



揚げ油 適量



作り方

1.大根の皮をむき、5ミリ幅のいちょう切りにします。

2.鍋に水、鶏ガラスープの素、大根を入れ、灰汁を取りながら好みの柔らかさになるまで15分ほど煮ます。

3.煮えたら冷まします。煮た後に一度冷ますことで、大根の中にしっかり味が染み込みます。

4.汁気を切った大根に、片栗粉、パセリ、ガーリックパウダーなどを合わせた衣をしっかりまぶします。

5.180度の油で表面がカリッとするまで揚げれば完成！外はサクサク、中はジュワッとした新食感が楽しめます。

彩りも鮮やかで、食卓をパッと明るくしてくれる一品

大根の食感とハムの旨みが絶妙にマッチし、箸休めにもぴったり！レモンの爽やかな香りと風味が口いっぱいに広がる、さっぱりとした大根サラダをご紹介します。

レモンの風味でさっぱり爽やか「レモン風味♪大根とハムのサラダ」

■材料（2人分）



ロースハム 2枚



レモン 1/2個



大根 正味100g



○オリーブオイル 大さじ1



○塩 3つまみ程



○ブラックペッパー 少々



作り方

1.ロースハム、レモン、大根を2〜3ミリ幅のいちょう切りにする。

2.ボウルに具材を入れ、オリーブオイル、塩、ブラックペッパーで味を調えます。

3.全体をよく混ぜ、味が馴染んだら完成！レモンの皮ごと入れることで、見た目も香りも爽やかな一品になります。

