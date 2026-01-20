ゴキブリ駆除『ブラックキャップ』“生活空間になじむ”新作を発表 黒い容器「置きたくない」の声に応え
アース製薬は20日、ゴキブリ用駆除エサ剤の主力ブランド『ブラックキャップ』シリーズより、生活空間になじむグレージュ色の新製品『ブラックキャップ フィットタイプ』を2月2日より全国で発売すると発表した。
【画像】生活空間になじむグレージュ色の『ブラックキャップ フィットタイプ』
「ゴキブリ駆除エサ剤は、駆除だけでなく、「見ることなく退治したい」という事前対策のニーズに応える製品です。しかし、自社調査の結果、従来の黒い容器に対して『見た目が生活空間にあわない為、置きたくない。』と感じている方が21％にのぼることが判明しました」と説明。
『ブラックキャップ フィットタイプ』は、こうした声に応え、デザイン性と機能性を両立させた新商品となる。容器カラーに部屋にフィットするグレージュ色を採用し、目立たずゴキブリ対策ができる。
また、容器の厚さは従来の『ブラックキャップ』と比較して約3分の1のスリム設計（9ミリ）。「そのため、冷蔵庫の下や食器棚、電子レンジの下など、ゴキブリが潜むあらゆるすき間にピッタリ設置できます」とする。
さらに、体にフィットする狭い場所を好むゴキブリに対し、アース独自の「超侵入構造」を備える。幼虫（3ミリ）、小型ゴキブリ（5ミリ）、大型ゴキブリ（7ミリ）の体サイズに合わせた3段階の侵入口を設け、ゴキブリを逃さず誘い込み、駆除する。
速効成分フィプロニルを配合し、エサを食べたゴキブリを速効駆除。さらに、食べたゴキブリのフンや死骸を食べた巣のゴキブリも駆除し、メスの持つ卵（抱卵初期のメスに対しての効果）やピレスロイド系薬剤抵抗性ゴキブリにも効き、約1年間効果が持続します。使用環境により異なる。
