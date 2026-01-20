自民党県連が党本部に、衆院選富山1区で公認申請している中田宏さんについて、党本部が、あすにも公認を決定する見通しであることが分かりました。中田さんは、きょう記者会見し「私は富山が原点。高市政権でよいのだということを信任してもらうのが私の役割だ」と述べました。



自民 中田宏さん

「私は富山が原点です。やはり、これまでの1区、その混乱というものにしっかりと収めて、そして。富山から国政にしっかり声が伝わるようにしていく」





中田宏さんは、61歳。無断・架空の党員登録問題などを抱える、富山1区現職の田畑裕明議員に代わり、自民党県連が擁立した候補です。父親が富山市出身で、これまでに横浜市長のほか衆議院議員、参議院議員を歴任しました。中田さんは取り組みたいこととして、高市政権が掲げる強い経済を作るための政策の中で、富山のくすり産業にチャンスがある、などとして、高市総理の目指す政策を後押ししたい、と述べました。自民 中田宏さん「私が勝ち上がることで、高市政権に対する支持、高市政権でよいのだということを、富山の皆さんにしっかりとご信任いただく。その役割が私だというふうに思っています」きのう、県連の宮本幹事長らが党本部を訪れ、中田さんを擁立した経緯などを説明しましたが、現時点では田畑議員も立候補の準備を進めています。保守分裂選となり、田畑議員と戦う可能性について問われた中田さんは。自民 中田宏さん「相手の方々がこうだから、こっちはこうだということではなく。もう覚悟を決めたってことは、こっから先は自らの訴えをしていくとしかお答えしようがないというか、その思いだけですね」こう述べて県議会や市議会の議員と一緒に戦っていきたいとしました。