ソニーグループは２０日、テレビ事業を分離し、中国の電機大手ＴＣＬと設立する合弁会社に承継すると発表した。

新会社の出資比率はＴＣＬが５１％、ソニーグループ傘下のソニーが４９％とする。３月末をめどに本契約に向けた協議を進め、２０２７年４月の事業開始を目指す。

新会社はテレビに加え、スピーカーなどのホームオーディオ機器の開発や製造、販売を国内外で一貫して展開する。薄型テレビのブランド名「ブラビア」と「ソニー」の名称は継続して使用するという。

ソニーグループは事業の軸足を家電からゲームや音楽などのエンターテインメントに移してきた。高い技術力で高精細の有機ＥＬや大型テレビに強みを持ってきたが、２５年３月期にはテレビの販売台数減が売上高のマイナス要因になっていると指摘。ソニーの事業の中でテレビやスマートフォンは「構造変革・転換」領域に位置づけられる。

一方、ＴＣＬは低価格を武器に生産を伸ばす世界的なテレビ大手だ。ディスプレーパネルやタブレット端末なども手がけており、１６０か国以上で事業を展開している。

米調査会社オムディアによると、薄型テレビの世界市場でソニーのシェア（占有率）は０５年に９・４％だったが、２４年には２・３％まで低下した。一方、ＴＣＬは同じ期間に１・８％から１３・９％までシェアを拡大した。

今後はソニーが長年培ってきた技術やブランド力を基盤としつつ、ＴＣＬの持つディスプレー技術やコスト競争力を生かし、事業の成長を目指す。

電機大手の間ではテレビ事業の撤退や縮小が続いている。日立製作所は１８年に国内販売を終了し、東芝は中国の家電大手ハイセンスに事業を売却。パナソニックホールディングス（ＨＤ）も撤退を視野に検討していたが、収益改善にめどがついたとして２５年１０月に事業を存続すると表明した。