きのう正式に解散を表明した高市総理。戦後最短の選挙戦となり、準備はどうなっているのでしょうか。名古屋市選挙管理委員会を取材しました。

【写真を見る】期日前投票所の準備にも影響が？前回開設の大型商業施設など10か所全て既に予定が埋まり… 名古屋市選管｢自宅に届くハガキで場所を確認して｣

（名古屋市選挙管理委員会 炭谷一樹課長補佐 20日午前9時過ぎ）

Q.今は何をしているところですか？

「（選挙の）日付がきのう決まったということで、業者への各種手配や、投票所の応援職員の手配などの準備を進めています」

今回の衆院選は、今週金曜日の23日に解散、2月8日に投開票という戦後最短の選挙戦です。





愛知・大村知事「まず投票所をどうやって確保するかと」

（名古屋市選挙管理委員会 炭谷一樹課長補佐）「それぞれの物品などが日付（投票日）までに間に合うのかどうか非常に懸念している」選管は、ポスター掲示板や候補者の名前が書かれた印刷物の準備、選挙を有権者に知らせるハガキの発送などを行いますが…（名古屋市選挙管理委員会 炭谷一樹課長補佐）「本当に準備期間がまったくないに近い選挙なので、全部の作業が厳しい準備になっている」

掲示板は名古屋市内の2718か所に設置する必要がありますが、通常4～5日のスケジュールを組むところを、今回は2～3日で整えなければなりません。解散から投開票日までの期間は2024年は18日間、2021年は17日間、2017年は24日間でした。

きょう愛知県の大村知事は…



（愛知・大村秀章知事）

「県の選管なり部局ももちろんだが、やはり実際の選挙の投票・開票事務は市町村の選管の皆さんでやっていただくことになるので、彼らはまず投票所をどうやって確保するかと」

期日前投票所開設に影響が…

実際、期日前投票にも影響が出そうです。



（名古屋市選挙管理委員会 炭谷一樹課長補佐）

「期日前投票は区役所・支所に開設する分については確保。場所の目途はつけたところ。ただ商業施設などに増設している期日前投票所については、今回はかなり（確保が）厳しいのではないかと」

去年行われた参院選の期日前投票では、名古屋市内の区役所や支所などに22か所の投票所を開設、さらに市内の大型商業施設や図書館などに設置した10か所の投票所を加えた32か所での投票が可能でした。



しかし、今回の突然の解散で、大型商業施設などの10か所全てが、現在は予定でスぺースが埋まっているため開設が困難だということです。選管では「期日前投票も自宅に届いたハガキに表記している投票所を確認して投票してほしい」と話します。