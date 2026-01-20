気象庁によりますと、北日本から西日本では２５日頃にかけて、日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく平地でも大雪となる所があるでしょう。

大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。

特に２２日は、東北地方南部から山陰にかけての日本海側を中心に降雪が強まって降雪量がかなり多くなるおそれがありますので、大雪に警戒してください。

雪と雨のシミレーションでは、25日（日）にかけて、大雪が予想される地域があります。

２０日（火）

気象庁によりますと、日本付近は２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。東日本の上空約５０００メートルには、２５日頃にかけて断続的に氷点下４０度以下の強い寒気が流れ込み、西日本の上空約１５００メートルには、２５日頃にかけて氷点下１２度以下の強い寒気が流れ込むでしょう。



特に、強い寒気が流れ込む２２日は、東北地方南部から山陰にかけての日本海側を中心に発達した雪雲が流れ込むため、降雪が強まって降雪量がかなり多くなるでしょう。



［雪の予想］

北日本から西日本では日本海側を中心に、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があり、短時間に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。

２０日１８時から２１日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ２０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ３０センチ

中国地方 ２５センチ

２１日（水）

気象庁によりますと、21日以降は日本海にJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が形成され、22日（木）にかけて発達した 雪雲が近畿北部から山陰を中心に、その後24日（土）にかけて北陸地方を 中心に流れ込むでしょう。



（※JPCZとは 日本海寒帯気団収束帯（Japan-sea Polar airmass Convergence Zone） 冬季日本海で、高度約1 kmにおいて数日程度の間ほぼ同じ場所に停滞する長さが1000 kmに及ぶ風の収束帯。前線のように風がぶつかる場所が現れることがあります）



JPCZが停滞した場合は、局地的に降雪が強まるおそれがあります。また、普段雪の少ない太平洋側の一部でも、大雪となる所があるでしょう。



山沿いや山地だけでなく平地でも大雪となるところがあるでしょう。

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 １００センチ

関東甲信地方 ５０センチ

北陸地方 １００センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ７０センチ

中国地方 ７０センチ

２２日（木）

気象庁によりますと、21～22日は、850hPaでは、北日本には-15℃以下、東～西日本には-12℃以下の強い寒気が流れ込み、普段雪の少ない太平洋側でも大雪となるところがあるでしょう。



JPCZの停滞や寒気の流入に伴って同じようなところに雪雲の流入が続いた場合には、予想以上の大雪となる可能性があるおそれがあります。



気象庁は、22日にかけて、北～西日本では、大雪や着雪、なだれ、落雷、突風、局地的には竜巻などの激しい突風に注意を。全国的に強風や風雪、高波に注意を呼びかけています。

２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

北陸地方 １３０センチ

東海地方 ５０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ４０センチ

２３日（金）

気象庁の雪と雨のシミュレーションによりますと、23日は、北海道や、東北や北陸、山陰などの日本海側を中心に雪が降る予報となっています。

２４日（土）

24日は北陸などで大雪の予報となっています。また、四国地方や九州地方でも雪雲の予報となっています。

２５日（日）

気象庁は、２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあり、大雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意を呼びかけています。



予報にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。

