BLACKPINKが、3rdミニアルバム『DEADLINE』を2月27日14時にリリースする。

今作では、各ショップ別にエクスクルーシブ絵柄を使用したオリジナルトレーディングカード（ランダム）が先着でもらえるキャンペーンの開催も決定。収録内容などの詳細は今後発表されるとのことだ。

なおBLACKPINKは、1月16日～18日の3日間、ワールドツアーの日本公演として『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』と題した東京ドーム公演を開催し、計16万5000人を動員。同公演は2019年と2023年に続く3回目の同会場公演となり、開催発表と同時に全席が即完売した。

約2年9か月ぶりの東京ドームステージを終えたBLACKPINKは、「時間が過ぎるのが早く感じられるほど素晴らしい3日間でした。皆さんから受け取った大きな愛とエネルギーに感謝しています」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）