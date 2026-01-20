VIO医療脱毛を受けた約7割がIラインのキワまで処理。痛みはある？

ゼロアクセルは1月19日、「グロウナビ」にて実施した女性のVIO医療脱毛についてのアンケート調査の結果を発表しました。

■8割以上が麻酔なしで施術

まず、VIO脱毛ではどの程度の処理をしたか聞いたところ、「粘膜のキワ（Iラインのキワ）まで全て処理した」が68％を占めました。一方で、「デザインを施してもらった」という人は32％にとどまる結果となっています。

VIO脱毛で痛みを感じたか尋ねると、62％が「麻酔なし／痛かった」と回答しました。また、「麻酔なし／痛くなかった」の回答は22％で、全体の8割以上が麻酔を使用せずに施術を受けていた事も分かりました。

VIO脱毛を受ける前の悩みについての質問では、「見た目を綺麗にしたい」（29.5％）や「生理の時の不快感を改善したい」（29.5％）、「自己処理が面倒」（23.8％）といった回答が多く挙がりました。

VIO脱毛を受けた回数としては、全体の86％が10回未満にとどまっているほか、費用総額については「5万円〜10万円」の回答が過半数を占めています。

最後に、VIO脱毛の満足度を尋ねたところ、32％が「とても満足している」、54％が「満足している」と回答し、あわせて86％が施術に満足していると答えた結果になりました。

■調査概要

調査名：女性のVIO医療脱毛に関するアンケート

調査対象者数：50人

調査方法：インターネットリサーチ

調査実施期間：2025年12月

（フォルサ）