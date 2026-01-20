「時代の終わり」元・世界屈指の守護神がバルサから移籍へ！ファンの反応は冷ややか「まだスペインに留まるんだな」
バルセロナに所属するドイツ代表GK、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンのジローナへのレンタル移籍（26年６月30日まで）が秒読み段階に入った。スペイン紙『マルカ』など主要メディアが合意を伝えている。
2014年にボルシアMGからバルサに加入し、ラ・リーガ６回、コパ・デル・レイ６回、チャンピオンズリーグ１回など、数多くのタイトル獲得に貢献した功労者のテア・シュテーゲンは現在、ジョアン・ガルシア、ヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ３番手と厳しい立場。６月に開幕する北中米ワールドカップ出場に向け、出番の増加を求めての移籍を決断したようだ。
リーガ首位に立つバルセロナから、リーガ最悪の34失点を喫しているジローナへ移籍という報道を受け、母国ドイツのファンは冷ややかな反応を見せている。かつて世界屈指の守護神と称された33歳について、SNS上で次のような声が上がった。
「バルサの伝説が、今や失点王のジローナを救いに行くのか。時代の終わりを感じる」
「５部リーグならいつでも歓迎だよ（笑）」
（※バルサでのパフォーマンス低下を揶揄する過激な意見）
「フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ２部）がお似合いだと思っていたが、まだスペインに留まるんだな」
また、バルサを率いる同じドイツ人指揮官のハンジ・フリックから信頼を得られなかった事実に触れる声も少なくない。
「フリックが彼を外したということがすべてを物語っている。情に流されないフリックの判断を信じる」
もちろん、「プライドを捨てて残留を争うチームへ行くのは、W杯への執念を感じる。プロとして正しい選択だ」と支持するファンも。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は招集条件にコンスタントな試合出場を挙げていて、テア・シュテーゲンとしては背に腹は代えられないところ。ジローナで存在感を示し、オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）から正GKの座を奪い返せるだろうか。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】
2014年にボルシアMGからバルサに加入し、ラ・リーガ６回、コパ・デル・レイ６回、チャンピオンズリーグ１回など、数多くのタイトル獲得に貢献した功労者のテア・シュテーゲンは現在、ジョアン・ガルシア、ヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ３番手と厳しい立場。６月に開幕する北中米ワールドカップ出場に向け、出番の増加を求めての移籍を決断したようだ。
「バルサの伝説が、今や失点王のジローナを救いに行くのか。時代の終わりを感じる」
「５部リーグならいつでも歓迎だよ（笑）」
（※バルサでのパフォーマンス低下を揶揄する過激な意見）
「フォルトゥナ・デュッセルドルフ（ドイツ２部）がお似合いだと思っていたが、まだスペインに留まるんだな」
また、バルサを率いる同じドイツ人指揮官のハンジ・フリックから信頼を得られなかった事実に触れる声も少なくない。
「フリックが彼を外したということがすべてを物語っている。情に流されないフリックの判断を信じる」
もちろん、「プライドを捨てて残留を争うチームへ行くのは、W杯への執念を感じる。プロとして正しい選択だ」と支持するファンも。
ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は招集条件にコンスタントな試合出場を挙げていて、テア・シュテーゲンとしては背に腹は代えられないところ。ジローナで存在感を示し、オリバー・バウマン（ホッフェンハイム）から正GKの座を奪い返せるだろうか。
構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部
【記事】「歴史に残る」「こんなの見たことない」日本のPK戦で衝撃の珍事！セーブした敵GKが喜んでいる間に…“奇跡の成功”が大反響！「久しぶりに爆笑したわ」【U-23アジア杯】