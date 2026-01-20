【レポート】高市首相が「日本の音楽を世界の高みへ」と期待！『MAJ』を主催するCEIPAが賀詞交歓会開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月20日、東京・グランドプリンスホテル新高輪において開催された『2026 CEIPA 音楽5団体合同新年賀詞交歓会』にて、音楽団体が一堂に会して、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の成功に向けて結束を高めた。また、高市早苗内閣総理大臣が会に列席し、祝辞を述べた。

また、6月13日に開催される授賞式の放送・配信概要や、『『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の協賛パートナーも一部決定した

■内閣総理大臣 高市早苗 祝辞

昨年5月の「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」は、国内外の多くの音楽関係者によって選出される日本発の本格的なアワードとして大成功を収めました。私も拝見しておりました。本年は6月の開催ということで、とっても楽しみにいたしております。

こうした素晴らしい日本の音楽は、世界中の皆さまに好んでいただける、世界のマーケットと戦えると、私は確信をいたしております。このため、アーティストやクリエイターの皆さまと連携して、グローバルマーケットの獲得を共に目指していこうということで、高市内閣では音楽を含めた「コンテンツ」を日本成長戦略の戦略分野の一つとして位置づけました。昨年成立した550億円を超える補正予算も活用して、このコンテンツ産業の海外売上20兆円を目標に、複数年でのご支援をお約束し、官民連携で強力に後押しをしてまいります。また、「レコード演奏・伝達権」の導入に向けた検討もしっかりと進めてまいります。

皆さま、是非共に力を合わせて日本の音楽を世界の高みへと押し上げてまいりましょう。本当にワクワクしますよね。

でも、凄い力が日本にはあると思います。力を合わせましょう。頑張りましょう。結びになりますが、本日ご一緒させていただきました皆さま、そして日本中で頑張っているアーティスト、クリエイターの皆さまのご健康とご活躍をお祈り申し上げます。誠にありがとうございました。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』放送・配信について

『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。（ともす）」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、6月13日に Grand Ceremonyを東京・TOYOTA ARENA TOKYO にて開催する。

このたび、Grand Ceremonyの模様がNHKにて生放送すされるだけでなく、その前に開催されるレッドカーペットの様子をNHK BSにて、さらに、東京・SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催されるPremiere Ceremonyの様子を TOKYO MXにて放送することが決定した。

また、Premiere Ceremonyおよび Grand Ceremonyの様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubにて全世界配信（一部地域を除く）。他プラットフォームでの展開も予定している、

■トヨタグループをはじめ協賛パートナーも発表

本アワード開催に当たり、数多くの企業がサポートすることが決定。トップパートナーには昨2025年に引き続きトヨタグループ、あらたに設定されたプラチナパートナーに株式会社木下グループ、ゴールドパートナーには株式会社NTTドコモ、アサヒビール株式会社、シルバーパートナーには、京都芸術大学（学校法人瓜生山学園）、スポティファイジャパン株式会社を迎える。

また、「共創カテゴリー」でMAJとともに部門を創設するプライズパートナーとして、株式会社エクシング、株式会社第一興商、JASRAC（一般社団法人日本音楽著作権協会)、スポティファイジャパン株式会社、株式会社 USEN（UNEXT.HD）、LINE MUSIC 株式会社が決定。加えて、プロジェクトパートナー、メディアパートナー、ミュージックインダストリーパートナーといったカテゴリーにおいて、様々な企業がアワードをサポートすることが決定している。あらたな協賛企業・団体については、順次発表される予定だ。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

[2026年]

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※開催ウィーク：06/08（月）～06/13（土）

■番組情報

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

[2026年]

06/13（土）時間未定

※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/

