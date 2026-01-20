SixTONES¤¬¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÇÊÂ¤ó¤À¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÏÃµã¤±¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö6¿Í¤È¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×
¢£6¿Í¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤ä¡¢ºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»Ñ¤â
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～②
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡ÙSNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
SixTONES¤Ï1·î19Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢¡ÖSixTONES¤¬6¿Í¤À¤±¤Ç½é¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¡ª¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤³¤Î²ó¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÀÄ½Õ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢ÅÁÀâ¤Î¿¶ÉÕ»Õ¥µ¥ó¥Á¥§¤µ¤ó¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤¯¤¹¤ß¥«¥éー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î6¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿»Ñ¤È¡¢5¿Í¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¥á¥ó¥Ðー¤ÈÅÄÃæ¼ù¤¬¤µ¤é¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÁõ¾þ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥Ýー¥º¤ò¸«¤»¤ë6¿Í¤Î»Ñ¤ä¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¥Í¥×¥Á¥åー¥ó¤Î¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë6¿Í¤Î»Ñ¤¬¸ø³«Ãæ¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥Á¥§¤µ¤ó¤ÎÏÃµã¤±¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö6¿Í¤È¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£