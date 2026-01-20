レディの信頼ブランド「LUNASOL（ルナソル）」から、2026年春コレクションが登場。今年のテーマは、“Season of Air（シーズン・オブ・エアー）”。春の光をはらんだやわらかな風、新しい眼差し、そして変化のときを感じさせるコレクションです。

ルナソルを代表する人気のアイシャドウに加え、表情にさりげない高揚感を添えるチークもラインナップ。ひと塗りで、表情が軽やかに春へシフトするはず♡

眼差しに芯のある強さと洗練された表情を

ルナソル アイカラーレーションN 新色4種（うち限定1種）／7,700円（税込）

ルナソルが提案するのは、控えめなのに印象的な、新しいベージュの可能性。肌の美しさを引き立てながら、ベージュの存在感を楽しめる4色セットが発売中です。クールな陰影と、春らしいやわらかな光が重なり合い、肌や骨格の美しさを際立たせてくれます。

自然なのに、印象的。春の血色チーク

ルナソル カラーリングブリーズ 全8色／4,840円（税込） セット価格

のせていることを忘れるほど軽やかなつけ心地で、鮮やかな色も肌にすっとなじみ、自分自身の色のように発色。ひと塗りで、表情に明るさと洗練された印象をもたらします。

・濁りのない、クリアな色設計

鮮やかさがふわりとのり、まるで肌そのものが染まったかのような透明感のある発色。テクニックいらずで、どんなカラーも自然に肌へ溶け込みます。

・頬をなでる風を思わせる、なめらかな感触

空気のように軽やかで、乾燥感のないなめらかな粉質。頬の上をすべるように広がり、粉感を感じさせない均一で薄膜な仕上がりに。

“さすがルナソル”と唸りたくなる優秀ラインナップ。新作で、ぱっと華やぐ春顔を手に入れて♡