1月19日、タレントのホラン千秋が10カ月ぶりに報道・情報番組『Nスタ』（TBS系）に出演した際の衝撃の髪色が話題になっている。

スポーツ紙記者が言う。

「ホランさんは2025年3月27日の放送をもって8年間務めた同番組のキャスターを卒業しています。この日は同番組でコメンテーターを務めていた作家の今村翔吾さんが原作のテレビアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（TBS系）の番組宣伝のため、ホランさんは今村さんと一緒にゲスト出演しました。1月25日に放送される同アニメの第3話『天翔ける色男』にお夏役として、ホランさんがゲスト声優として出演することになっています。

久しぶりのスタジオでホランさんは金色とオレンジ色と赤色に染めた髪を披露していましたが、このド派手な髪色について問われると《昨日の夜に5時間かけてNスタカラーにしてきました》と話していました」

ホランの髪色がまるで人気アニメ『鬼滅の刃』に登場するキャラクター、煉獄杏寿郎をほうふつとさせるものだったため、X上では

《煉獄杏寿郎やん》

《ホラン千秋今までで初めてみる髪色》

などと髪色に注目が集まったが、ホランは19日に更新した自身のInstagramで、この髪色の秘密を明かしていた。

ホランは《好きな人に会いにきた。》とつづり、TBSのマスコットキャラクター「ブーナちゃん」に寄り添うツーショットを公開した。投稿では続けて《#Nスタカラーの髪 #MAHINAちゃん目指してたら #煉獄さんになってた #ポケモンにもいるらしい #火喰鳥に出るから火消しにちなんで毛先燃えてるてことで》と続けた。

『Nスタ』のキャスターを卒業した翌月の2025年4月に所属事務所のHPに掲載されたインタビューで、『Nスタ』を卒業してスケジュールが立てやすくなった分、旅行に行く機会を増やしたいと語っていたホラン。続けて《どうせ行くならただ行くんじゃなくて、何か（YouTubeとか）コンテンツにできないかなみたいなマインドが働いてしまって。仕事根性ですよね。》とも語っていた。そして、実際に旅行の様子などを伝えるYouTubeチャンネル「ホラン千秋YouTube」の配信を2025年8月28日に開始した。

「2025年12月には、9月から10月にかけて、アイルランド人の父とともに父の故郷であるアイルランドを旅した“父娘旅”の様子をアップし、話題となっていました。仕事では昨年12月に放送された人気クイズ番組『ザ・タイムショックZ〜最強雑学クイズ王SP〜』（テレビ朝日系）で中山秀征さんとともにMCを務め、ファンからは久しぶりの登場に歓声があがっていました。

ご自身のYouTubeチャンネルはこれまでに35本の動画をアップし、チャンネル登録者数は7万7000人を超えました。ホランさんの動画はクオリティがとても高く、今後もますます登録者数の伸びが期待できます。キャスター業務から解放されて、しばらくは仕事も“自由人”としてマイペースで進めていくのではないでしょうか」（同前）

キャスターを卒業し、髪型も働き方も自由になったホラン。今後の活動にも注目が集まりそうだ。