◇練習試合 鹿島1―0岡山（2026年1月20日 ひなた宮崎県総合運動公園）

鹿島の元日本代表DF安西幸輝が大ケガを乗り越え、約8カ月ぶりに実戦復帰を果たした。20日にキャンプ地の宮崎市内で岡山との練習試合（45分×3本）に臨み、3本目の終盤に左サイドバックに入った。出場時にスタンドから拍手を送られ、約16分間プレー。スピードに乗って上下動を繰り返し、観戦に訪れていたという祖母の前で元気な姿を披露した。昨年5月31日G大阪戦で左膝前十字じん帯損傷の重傷を負った30歳は「苦しい思いをしてきたので、ピッチに立てることは凄くうれしいこと」と感慨を込めた。

後半戦を棒に振った昨季、チームは9年ぶりにJ1制覇。海外から復帰後、タイトル奪還のために身を捧げてきた安西は「ピッチに立てなかったことは残念でしたけど、それよりもつかんだものが大きかった。素直にうれしかった」と振り返る。リハビリ期間中は政治や海外のニュースに関心を持つなど視野を広げ、DF小池龍太らとアスリートのセカンドキャリアを支援する会社を起業した。「時間があったので、いろんなことを話していろんなことを吸収していた」と明かした。

実戦復帰したとはいえ、対人練習を再開したばかり。今後は状態を見ながら慎重にプレー時間を増やしていくことになる。「攻撃の感触は思ったより良かった。守備の強度、寄せるところは全然できていない。対人が一番怖く、頭の中の怖さを取らないと試合に出られない」と現状を見つめる。

昨年5月に左膝複合じん帯損傷の大ケガを負ったDF関川郁万は17日の福岡大戦で復帰を果たしている。鬼木達監督は「2人に関しては焦らず、みんなでサポートできれば」と語った。