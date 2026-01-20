読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で３．３％高。日経平均は３．８％高、ＴＯＰＩＸは４．１％高となった。

衆議院の解散観測報道が出てきたことから、三連休明けの１３日は主力銘柄の多くに強い買いが入った。支持率の高い高市政権が選挙を行えば議席数を増やして政権が安定するとの期待が高まり、翌日も多くの銘柄が上昇。週後半にかけては上値が重くなったものの、週を通しては楽観ムードの強い地合いが続いた。

大型株の動きが良く、日経平均やＴＯＰＩＸのパフォーマンスが極めて良好な週となった。高市首相が積極財政を推進しやすくなるとの見方が強まったことで、国内長期金利が上昇し、為替市場では円安が進行。時価総額の大きい金融株や自動車株が強く買われたことで、ＴＯＰＩＸの上昇率は４％を超えた。読売３３３はパフォーマンスでは相対的に見劣りしたが、日経平均が２営業日、ＴＯＰＩＸが１営業日下落したのに対して、先週は４営業日すべてで上昇。４５０００円や４６０００円の節目を次々に上回り、４日連続で最高値を更新した。

個別株の状況は

台湾ＴＳＭＣの好決算などを材料に半導体関連の見直し機運が高まり、レーザーテック（６９２０）が週間で２割の上昇。投資有価証券売却益を計上すると発表したイビデン（４０６２）が急伸した。国内長期金利の上昇を受けて銀行株に対する評価が高まり、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（８３０６）が週間で２桁の上昇率となった。

一方、海外事業の売却交渉が難航しているとの観測が報じられた電通グループ（４３２４）が急落。第一三共やエーザイなど薬品株が売りに押された。ソフトバンクグループが週間で６％近い下落と弱さが目立った。

構成銘柄紹介

レーザーテック（６９２０）

最先端の半導体を製造するのに使われるＥＵＶマスクの検査装置などを手掛ける。収益力の高さに定評があり、２５年６月期の営業利益率は４８．８％。台湾ＴＳＭＣの好決算が半導体株買いを刺激する中、証券会社のレポートで同社がＴＳＭＣの大手顧客であることが取り上げられたこともあって株価が急騰した。時価総額は３兆４５００億円台。

ＳＭＣ（６２７３）

工場で使用される空気圧縮機など、自動制御機器の製造・販売を手掛ける。株価が６万円を超えており、１月１６日時点で日本株の中では単元株価格が最も高い。株価は昨年１０月辺りから動きが良くなっている。先週は複数の証券会社が目標株価を引き上げたことに好反応を示し、大きく水準を切り上げた。時価総額は４兆２４００億円台。

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

