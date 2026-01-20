¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°¤À¤¯¤ß¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×·§ËÜ¸©ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬È¯¸À¤«¡Ä¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤Ï»öÁ°¤Ë¸©¤¬ÇÄ°®¡©
·§ËÜ¸©¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤«¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤Ï¡¢Åö»þÉûÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼·ÉÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ç¤·¤¿¡£
20Æü¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ2023Ç¯¤ËÊóÆ»µ¡´Ø¤Ë³°ÉôÄÌÊó¤ò¤·¤¿¡Ö¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î·ÐºÑÂÐºö¤È¤·¤Æ·§ËÜ¸©¤¬¹Ô¤Ã¤¿Î¹¹Ô¶È¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç»ö¶È¤Ç¤¹¡£ÄÌÊó¤Ç¤Ï¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤¬Êä½õ¶â¤òÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¼õµë¤·¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¸©¤Î´´Éô¤¬Ã´Åö²Ý¤Ë¸«Æ¨¤·¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20Æü¤ËÄÌÊó¼ÔÂ¦¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¡Ä
¢£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î
¡ÖÃ´ÅöÉûÃÎ»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤µ¤ó(¸½ÃÎ»ö)¤¬°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤ÎÁ°¤Ë¡¢Åö»þÉûÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤¬ÄÌÊó¼Ô¤Ë¤·¤¿È¯¸À¤È¤Ï¡Ä¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤Á¤Î°¤À¤¯¤ß¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¡×
¸©¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤ÏÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¤ÎÈ¯¸À¤«¤é¤ÏÃ¯¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤Ê¤Î¤«Ä¨²ü½èÊ¬¤ÎÁ°¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø±×ÄÌÊó¼Ô
¡Ö°¹ª¤ß¤¬¤È¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¸ø±×ÄÌÊó¤ÎÀµÅöÀ¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÊÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¡ËÊó¹ð½ñ¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾Úµò¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ä¨²ü½èÊ¬¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¤Ø¤ÎÊóÉü¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¸©¤Î¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤ËÉÔÉþ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¡£ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Í»ö°Ñ°÷²ñ¤Î¿³Íý¤Ç¸©Â¦¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÁè¤¦»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸©¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼õµë¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤ÏÉô²¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Åö»þÉûÃÎ»ö¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢Ä¨²ü½èÊ¬¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÁ°¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÌÊó¼ÔÂ¦¤Ï¸©¤¬¸ø±×ÄÌÊó¼Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤¿¾õÂÖ¤Ç½èÊ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø±×ÄÌÊóÊÝ¸îË¡¤Ï¡ÖÄÌÊó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÍýÍ³¤ËÄÌÊó¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êº£²ó¤Î½èÊ¬¤Ï¡ÖÉÔÍø±×¤Ê¼è¤ê°·¤¤¡×¤ËÅö¤¿¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÄ¨²ü½èÊ¬¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÍýÍ³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£