お笑いタレント・古坂大魔王（52）が19日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演、弟の職業を明かした。

この日は 俳優・岸谷五朗、ミュージシャン・岸谷香夫妻の長男で、実業家・インフルエンサーとして活動する岸谷蘭丸も出演。現在はイタリアの名門ボッコーニ大に通いつつ、海外大学受験サポート塾「MMBH留学」の代表を務めている。

MCのタレント・MEGUMIから「勉強はなんでそんなにハマった？」と聞かれた岸谷は「よく聞かれるんですけど。勉強を好きでやってる奴なんて…。もしくは親がめちゃくちゃ上手に洗脳してあげたか」と答えると、古坂が「まあ、あと学問オタクかね」とうなずいた。

さらに「うちの弟は学者なんでね。学問オタクなんです」と明かすと、MEGUMIは「学者？そういう人いるんですよね」とため息。古坂は「勉強が好き。休みは勉強したいんです」と笑った。

岸谷も「それは、もう才能ですね」とうなずき、「そういう人はもう特別ですけど。僕は全然そんなんじゃないし。そもそも積んでるOSが、そんなにスーパーOSを積んでるわけじゃないんで。冷静に芸能人2人の子供がそんなに賢いわけもないんで」と苦笑した。

古坂は以前、インタビューで自身は3人兄弟の真ん中で、兄は銀行の支店長、弟は大学で教えていると明かしている。