お笑いコンビ「ラブレターズ」の溜口佑太朗さんが2026年1月19日、厄年に見舞われたケガについてインスタグラムで報告し、労わるような声が寄せられている。

26年は男性の場合、1985年生まれの人が「大厄」とも呼ばれる本厄にあたるとされている。溜口さんも同年生まれだ。

「本厄あっぱれ！しかし元気です！」

溜口さんは「本日41歳になりました！皆様いつもありがとうございます！」と誕生日を報告し、和装姿で松葉杖をついている自身の写真を公開するとともに、

「両足を見事に肉離れしたことで、誕生日と本厄は見事に本厄の勝ちでございました！本厄あっぱれ！しかし元気です！ご心配なく！」

と負傷を明かした。「この一年も宜しくお願いします！厄除け行ってきます！＃同級生が松葉杖使ってたのかっこいいって思ってた」とも意気込んでいる。

投稿のコメント欄には、「え......」「両足！？！？だ、大丈夫〜？」「お大事になさってください 早く治りますように」といった声が寄せられている。

ラブレターズは溜口さんと塚本直毅さんからなるコンビで、コント日本一を決める「キングオブコント」（KOC）の24年王者でもある。