1.すぐに振り向き近づく

名前を呼ばれた瞬間にクルッと振り返り、足早に近づいてくるのは、呼ばれることに対してとても好意的で安心している証拠です。日頃から、飼い主との交流を心から楽しみにしているのでしょう。

特に名前を呼ばれることと食事や遊びの時間など、猫にとってポジティブなイベントが紐づいているときには、キラキラと目を輝かせながら駆け寄ってくることでしょう。

もちろん、飼い主に甘えたい気分のときにもこの反応を示します。尻尾をピンと立てて近づいてくる様子は、まさに「嬉しい」気持ちでいっぱいです。いつでも良好なコミュニケーションが取れている証拠です。

2.距離を保っている

名前を呼ばれたときに顔だけ振り返ったり、離れた状態で立ち止まったりしてしまう場合、飼い主さんとの交流に気分が乗らないサインです。

振り返って見るだけなのは「聞こえているけど、何？」という冷めた気持ちです。特に何か別のことに集中しているときに、この反応をします。無理に近づくと嫌がられるので、接する用事がなければ離れておきましょう。

また、近づいてきたのに離れて立ち止まるのは、ちょっとした警戒心を持っている可能性があります。ここ数日間の間に、爪切りや通院、一緒に寝ていて踏んでしまったなどの出来事が起こり、猫が「近づきたくないなぁ」と思っている可能性があります。時間が経てば問題は解消するでしょう。

3.鳴き声で返事をする

呼ばれたら、キチンとお返事をする賢い猫もいます。「ンン？」「ニャッ」と声で返事をする猫は、声によるコミュニケーション能力が高く、飼い主との対話を楽しんでいるタイプです。

もちろん、この反応は「なぁに？」という返答で、飼い主の呼びかけを歓迎している証拠であり、ふだんから飼い主さんが猫に対してよく声かけをする家庭に多く見られます。呼ばれることが嬉しいのですね。

ただし、返事はしても、その場から動かずに鳴くだけというときは、眠たいときなど「ちょっと動きたくない」という意思表示。何度も呼ぶと猫も困ってしまうので、飼い主から近づいて行ってあげましょう。

4.完全に無視する

何度呼んでもこれっぽっちも反応しない場合、熟睡していて聞こえていない可能性があります。また、何かに夢中になっていて意識が向いていない状態かもしれません。

あるいは、猫の機嫌がものすごく悪いときや「いまはひとりでいたい」と思っているときにも、無視することがあります。

ただし、ふだんは好意的な反応をするのに、突然無視するようになった場合は、体調不良や聴覚の問題も考えられます。キャットフードの袋をカサカサしたり、缶詰をカンカンと叩いたりするなど、ほかの音を出してみても反応しないときには動物病院に相談してください。

猫は犬ほど従順ではないので、呼んでも来ないことはよくありますが、ピクリともしない完全な無視はよほどのことが多いのです。

まとめ

猫同士では言葉を話さないことから、お互いの身体の動きを見ながら、様子をうかがう習性を持っています。そのため、名前を呼ぶという声によるコミュニケーションに対する反応は、飼い主さんがふだんからどれくらい名前を呼んだり、話しかけたりしているかで、猫の反応も変わってきます。

猫が名前を呼ばれたときの反応には個体差もありますが、「ウソをつけない猫」は、どの反応もそのときの心理状態が出てしまいます。

名前を呼んでも、返事をするどころか寄ってこない、こちらを見ることもないという無視はよくあることですが、完全に反応しないという無視は、かなり注意が必要なことを覚えておきましょう。