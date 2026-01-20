クオリティ高っっっ！！！（驚）【ミスド】おうちカフェが華やぐ♡「新作ドーナツ」

プレミアムチョコレートブランド【GODIVA（ゴディバ）】と【ミスタードーナツ】のコラボレーションが、大きな注目を集めています。チョコレートを贅沢に使ったドーナツは、おうちでのカフェタイムにもぴったり！ 全種類制覇したくなるようなハイクオリティなラインナップを、ぜひお見逃しなく！

満足感もバッチリ！ 朝から食べたくなるパイ

ビターなパイ生地で、2種類のショコラクリームを包んで焼き上げた「ドゥショコラパイ」。チョコレートのデコレーションで上品さがぐんとアップした一品です。カフェタイムはもちろん、甘党さんならモーニングにもおすすめです。＜テイクアウト\367（税込）/ イートイン\374（税込）＞

上質感たっぷり！ ご褒美ドーナツ

「クオリティ高っ」「文句なしの美味しさ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが絶賛するのは「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」。生ショコラフレンチ生地で、キャラメルクリームとプラリネホイップをサンド。トッピングはチョコレートとココアパウダーという、上品な雰囲気が漂うドーナツです。＜テイクアウト\291（税込）/ イートイン\297（税込）＞

争奪戦の予感！？ 数量限定セットも登場

「Mister Donut × GODIVA アニバーサリーセット」として、コラボドーナツ4個入りもお目見え中です。セットの内容は「トリュフショコラドーナツ ノワール」「トリュフショコラドーナツ プラリネ」「生ショコラフレンチ ノワール」「生ショコラフレンチ キャラメルプラリネ」。＜テイクアウト限定\1,450（税込）＞

可愛いデザインにキュン！ 持ち歩きたくなる限定パケ

アニバーサリーセットは、つなぎ目部分がハートデザインのボックスとオリジナルバッグ付き。数量・テイクアウト限定で特別感もバッチリ！ おうちカフェ用にはもちろん、手土産や差し入れにも喜ばれそうです。

カフェタイムのお供に【ミスド】と【GODIVA】のコラボドーナツはいかが？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N