¾¾»³Àé½Õ¡ÖÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡×¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼ÌÀ¤«¤¹¤â¡Ä¡Ö¤¢¤ëÆü¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡È¤¨¤Ã!?¡É¤È¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎNACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡¢¡ÖÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¡×¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾»³¤Ï¡Ö1·î18Æü¡¢º£Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤¦¿Í¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö1¿ÍÌÜ¤Ï¾®Ìº²Â¡×¤È¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾®Ìº²Â¤ÏÅ·ºÍ¤À¤È»×¤¦¤è¡£ºÇ½é¡¢½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¶ä¹Ô°÷¤À¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤À¡£¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤»ì¤ò½ñ¤¯¤Ê¡¢¤¤¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ëÆü¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡È¤¨¤Ã!?¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É7.5¤Ï¤¢¤ë¤â¤ó¤Ê¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤â¤ó¤Ê¡×¤È¡¢¶Ê¡¢²ÎÀ¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤·¡Ö1944Ç¯1·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢82ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¡£1971Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤·¤ª¤µ¤¤¤Î»í¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¡×¤òÎ®¤·¤¿¡£