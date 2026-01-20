『神の雫』アニメは4月放送 亀梨和也、佐藤拓也、内田真礼登壇の先行上映会決定
テレビアニメ『神の雫』が4月よりTOKYO MX、関西テレビ、BS日テレにて放送されることが発表された。あわせて、2月28日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて亀梨和也（神咲雫役）、佐藤拓也（遠峰一青役）、内田真礼（紫野原みやび役）が登壇する先行上映会が開催されることが決定した。
【写真】綺麗な横顔…！ワインを嗜む亀梨和也
先行上映会では、本編第1話と第2話の上映に加え、声優陣によるトークショーが実施される。チケットの最速先行抽選販売は、きょう20日午後8時〜2月1日午後11時59分までポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」にて申込み受付。結果は2月6日午後7時以降の発表となる。
本作は、2004〜14年『モーニング』（講談社）で連載された原作・亜樹直氏／作画・オキモト・シュウ氏による、全世界シリーズ累計1500万部を突破している漫画作品が原作。09年には亀梨が主演を務めた実写ドラマが日本テレビ系にて放送。23年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン1が配信され、シーズン2が23日よりHuluで国内独占配信される。今作は、初のアニメ化となる。
【写真】綺麗な横顔…！ワインを嗜む亀梨和也
先行上映会では、本編第1話と第2話の上映に加え、声優陣によるトークショーが実施される。チケットの最速先行抽選販売は、きょう20日午後8時〜2月1日午後11時59分までポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」にて申込み受付。結果は2月6日午後7時以降の発表となる。