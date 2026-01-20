貴島明日香、【セブンイレブン】意外な“おつまみ”を絶賛「こんな美味しいんだ」「次から買います」

貴島明日香さんが自身のYouTubeチャンネルに『ハイボール（ロング缶）に合うおつまみ持ち寄り選手権！』という動画を投稿。動画では、貴島さんとスタッフさんが、おつまみを持ち寄って、お酒を楽しむ企画を公開。この中で、貴島さんが初めて食べて美味しさに驚いた『セブンイレブン』のおつまみをピックアップします♪

【関連】貴島明日香、コスパ抜群！簡単おつまみレシピ「栄養価も高いし満足感もある」

スタッフさんが「絶対買うやつ。超イチオシ」と披露し、貴島さんが「これ私食べたことない。見かけたことはあるけど」と興味津々の様子でコメントした商品がこちら。

◼︎にんにく醤油味

セブン-イレブン / ７プレミアム にんにく醤油味 税込170円（公式サイトへ）

お酒のおつまみにはもちろん、ご飯にも合うにんにくのしょうゆ漬です。

こちらを紹介したスタッフさんによると、「にんにくっていうので結構敬遠されがちなんですけど、醤油漬けなんで匂いがないんですよ。旨味だけ残って後臭くならない」とのこと♪

◼︎貴島さんもお気に入りのおつまみに

こちらを初めて食べるという貴島さんは、1粒パクッと食べると「うまっ！」「めっちゃシャキシャキしてる」「こんな美味しいんだ」と絶賛。

そして、貴島さんも匂いは気にならないと話しつつ、「次から買いますわ。セブンイレブンで」とコメント。

最後に、今日食べたおつまみの中でお気に入りの商品を選ぶ場面では、貴島さんはこちらの“にんにく醤油味”を選んでおり、「にんにくを丸ごと食べるっていう新鮮さ」「食感だったりとか味の濃さを含めてお酒とめっちゃ合うなっていうので選びました」と話していました♪

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、貴島さんおすすめのおつまみも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。