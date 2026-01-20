5月3日～6日に埼玉スタジアム2002周辺／野外特設会場にて開催される大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の、出演アーティスト第1弾が発表された。

今回発表されたのは、OddRe:、SHISHAMO、This is LAST、PEOPLE 1、My Hair is Bad、マカロニえんぴつ、トロリロン、KANA-BOON、Creepy Nuts、Chevon、Tele、ハンブレッダーズ、ヤバイTシャツ屋さん、Age Factory、coldrain、SHADOWS、ハルカミライ、FOMARE、HEY-SMITH、マキシマム ザ ホルモン、Good Grief、Suchmos、10-FEET、Nikoん、Hammer Head Shark、04 Limited Sazabys、フレデリック、礼賛の28組。それぞれの出演日も決定している。

あわせて、チケット第1次先行販売もスタート。4日通し券、2日券各種、1日券の全券種を先着制にて2月15日23時59分まで販売中だ。チケット先行販売はビバラ公式アプリのみで行われ、2026年バージョンの公式アプリをダウンロードすることで申し込みができる。2026年も小学生以下は、保護者同伴のもと保護者1名につき1名まで入場無料になるとのことだ。

さらに、ワークショップ出展者の公募を開始。オリジナルの楽器などの手作り体験や、ライブペイント、ボディアートなど、来場者にワクワクする体験を提供する出展者を募集している。

また、石毛輝（the telephones）と『VIVA LA ROCK』、埼玉の音楽愛に溢れた有志がタッグを組んで行う、22歳以下を対象とする音楽オーディション『VIVA LA CHANCE ～U-22 SAITAMA Music Audition～』の第2弾もエントリー受付スタート。グランプリ受賞者は『VIVA LA ROCK 2026』出演できるとともに、受賞から『VIVA LA ROCK 2026』出演に至るまでの間に、石毛とコミュニケーションを取りながら楽曲制作やライブの見せ方にる具体的なアドバイスを受けることができる。

なお本イベントでは、今後も随時オフィシャルサイトやオフィシャルアプリ、SNSから情報を発信していくとのことだ。

＜『VIVA LA ROCK』プロデューサー 有泉智子によるメッセージ＞

2026年がスタートしました。今年もVIVA LA ROCKをどうぞよろしくお願いいたします。

出演アーティストの第1弾発表として28組を、それぞれ出演日と併せて発表しました！同時にチケット全券種の第1次先行販売もビバラ公式アプリにてスタートしております。今年も小学生以下のキッズは保護者1名につき1名まで、入場無料でビバラを楽しんでいただけます。

今年のビバラは、さいたまスーパーアリーナが大規模改修工事に入っているため、今回に限り、埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場で開催します。改修工事によって2026年はたまアリでの開催ができないと判明した時、それでも我々の胸には「ビバラは埼玉県のロックフェスとして誕生・発展してきたフェスであるからこそ、埼玉県で開催したい」という想いが、とても強くありました。その中で、初期の頃から様々な形でコラボレーションしてきた埼玉が誇るサッカークラブ＝浦和レッズ、そして埼玉スタジアム2002のみなさんと意気投合し、ご両名とタッグを組んで2026年のVIVA LA ROCKをこの地で開催する、そのスペシャルなご縁をいただきました。

ビバラは今年で1回目を迎えますが、その13回の歴史の中で初めて、野外フェスとしての開催にチャレンジします。埼玉スタジアム2002公園でフェスや本格的な音楽ライブを開催すること自体も、このビバラが初めてです。今までにない挑戦にとてもワクワクしていると同時に、大きな責任も感じております。今年、この特別な場所で、みなさんと一緒に心から音楽を楽しみ、喜びと幸福に満ちた祝祭を作り上げることができれば、それはビバラのみならず、ライブ・エンターテイメント全体にとってひとつの新しい可能性を切り拓いていくことに繋がると信じて、浦和レッズや埼玉スタジアム2002のみなさんと細かなところまで話し合いながら準備を進めています。

今回発表した28組をはじめとする出演アーティストのみなさんも、我々のこの挑戦に賛同を寄せてくださり、楽しみだ、一緒にこの野外ビバラを作り上げよう！と熱いお気持ちをもって出演を決めてくださいました。その結果、今回もこんなにも素敵な、それぞれに信念を持って素晴らしい音楽を表現しているアーティストのみなさんに集っていただけることが本当に嬉しく、そして、とても感謝しています。もちろん、みなさんがそのお気持ちを抱いてくださったのは、これまでVIVA LA ROCKに参加してくれたすべての一人ひとりが音楽愛に溢れた素晴らしい空間、素晴らしいフェスを一緒に作ってきてくださったおかげです。その歴史と信頼を決して損なうことがないよう、今年のビバラも誰もが自由に音楽を楽しめる最高のフェスを実現するべく、全力を注ぐ決意です。どうか、あなたも一緒に、この一度限りとなる今年のビバラを作ってください！

ステージ構成は、今年も４つを予定しております。埼玉スタジアム2002を中心に総面積30ヘクタールを誇る広大な埼玉スタジアム2002公園、その東駐車場に一番大きな「STAR STAGE」を、北側の広場に「VIVA! STAGE」を、南西に位置するもみの木広場に「BRIGHT STAGE」を、そして南広場に「GARDEN STAGE」を展開します。「BRIGHT STAGE」は、たまアリでのビバラのCAVE STAGEが洞窟から太陽の下へと飛び出し、キャパも少し拡大する方向でイメージ＆設計するステージです。各出演アーティストの登場ステージは後日発表します。

今年のビバラも、前方抽選などは行わず、どのエリアも参加者のみなさんが自由に行き来できる形での開催です。もちろんキッズエリアや車椅子等を使用されている方のためのエリア、また、日によっては「うっとりエリア」を設ける予定です。いつものビバラと同じく、できる限り規制やルールを設けることなく、それぞれが自由に楽しむことができるロックフェスの醍醐味を体現したいと思っています。「自分だけが楽しい」のではなく、お互いに思いやりを持って、それぞれの音楽の楽しみ方・遊び方を尊重し合いながら、「参加したみんながみんな、心から喜びを感じられる」――そんなフェスを今年も実現したい、音楽の現場であればそれが可能なのだ！ということを、その歓びを、みなさんと一緒に証明したいと強く思っています。

開催まであと3ヶ月と少し。ここからギアを上げてさらなる出演アーティストの発表や、様々なアトラクション、その他の情報をどんどんお知らせしていこうと思っておりますので、ビバラのSNSや公式サイトをチェックしてください。なお、チケットの先行販売は、公式アプリを通して実施しております。アプリには様々なお知らせも随時お届けしますので、ぜひともインストール（過去にインストールしていただいている方は2026verへのヴァージョンアップ）をお願いします！

初めて音楽が鳴り響く場所での、初めての野外ビバラ。あなたのことを、心から待っています。今年も一緒にビバラで遊びましょう！！！

VIVA LA ROCK プロデューサー有泉智子

（文＝リアルサウンド編集部）