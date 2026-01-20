（若狭敬一アナウンサー）

選挙のニュースが連日続いていますが、改めて日本は選挙が多いのですか？

（大石邦彦アンカーマン）

日本には衆議院と参議院がありますが、日本のような二院制でも、海外では両方それぞれに選挙があるのは珍しく、さらに時の政権が「解散」をフリーハンドで打てる国はそうないので、おのずと選挙が多くなるようです。

19日の高市総理の会見から、なぜいま解散なのか紐解いていきましょう。会見冒頭「高市早苗が内閣総理大臣で良いのか信を問いたい」と冒頭で語りました。



さらに自民・維新の新しい連立の枠組みで合意した政策、新年度予算案など先の衆院選から、また違う公約、約束事が増えてきたので、それを国民の皆さんに直接判断にしていただきたいと訴えました。

専門家「そもそも選挙に大義はない」

政治学に詳しい愛知学院大学の森正教授に今回の解散理由に「大義はあるのか」聞いてみました。

森教授は「そもそも選挙に大義はない。勝てると思ったから解散したに尽きる」と話し、昨夜の会見は信を問う“アピールの場”になったということなんです。



では何のアピールなのかというと、“覚悟を示す”アピール、さら“争点を設定する”アピールだということなんです。

高市総理、こんな話をしています。



「総理大臣としての進退をかけます。（自民・維新で）過半数の議席をたまわれましたら高市、そうでなければ野田総理か斉藤総理か、別の方か」

つまり争点設定でいえば、細かい設定ではなくて「総理は私なのか、ほかの人でいいのか」という、いわゆる“党首選”にもっていきたい意図が見え隠れします。

目標ラインは…「自民と維新で過半数を」

そして、目標ラインですが「自民と維新で過半数を」と言っていますが、これはどうなのか。衆議院の勢力図を見てみましょう。



定数は465で過半数は233なんですが、今、自民は会派も合わせると199。維新が34で現時点で、合わせると233。ぴったり過半数に届いています。そう考えると低い目標設定で、約600億円から700億円のコストまでかけて選挙をする必要があるのか疑問も感じます。

各党“減税方向”ならば国会での議論が早いのでは？

また、大きな争点にもなりそうな“消費税”は、まだすべてが出そろってはいませんが、各党とも“減税”なんですよね。どこに絞るか、また税率は違いますが、減税への方向は間違いない。



自民と維新も検討すると言っているのであれば、これから国会で議論して決めればいいのではないかと思うわけです。一番早く消費税減税が進むのではとも見えるわけです。

今回の総選挙、まだ争点は見えませんが「この選挙はやる意味があるのか？」ということも同時に問われそうです。