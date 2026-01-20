TUY

■台風1号(ノケーン)

2026年1月20日18時45分発表　気象庁

20日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯17度25分 (17.4度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ    東南東 25 km/h (14 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北西側 330 km (180 NM)
南東側 220 km (120 NM)

21日6時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯16度30分 (16.5度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ    南東 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)

21日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度50分 (14.8度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ    南南東 15 km/h (9 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)

