【台風情報】あすには熱帯低気圧になるか 台風1号(ノケーン)のこのあとの勢力と進路を詳しく 日本方面には向かわずか 最大瞬間風速は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風1号(ノケーン)
2026年1月20日18時45分発表 気象庁
20日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯17度25分 (17.4度)
東経131度20分 (131.3度)
進行方向、速さ 東南東 25 km/h (14 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北西側 330 km (180 NM)
南東側 220 km (120 NM)
21日6時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)
東経132度30分 (132.5度)
進行方向、速さ 南東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
21日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度50分 (14.8度)
東経133度05分 (133.1度)
進行方向、速さ 南南東 15 km/h (9 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
