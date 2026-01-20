20日(火)も各地で雪が降ったりやんだりしましたが、21日(水)以降は雪の降り方が一層強まりそうです。



◆21日(水)の寒気予想

21日(水)夜には、一段と強い強烈な寒気が県内付近に流れ込んでくるでしょう。強烈な寒気は25日(日)ごろまで居座り、この間平地も含めて【警報級の大雪】になるところがありそうです。長丁場の大雪で、どんどん積雪が増えていくおそれがあります。



◆今後の雪の降り方

20日(火)夜9時は広い範囲で雪が降りますが、まだ大雪というほど強い降り方にはならない見込みです。夜間も断続的に雪が降り、吹雪くところもあるでしょう。



21日(水)朝は、上越と中越では平地でも雪が強まるところがありそうです。そして、日中も各地に雪雲が流れこむでしょう。とくに夕方以降は一段と雪が強まり、上越・中越では平地・山沿いともに積雪が急増するおそれがあります。



◆予想降雪量［20日(火)夜～21日(水)朝にかけて］

山沿いで30～40cmの予想ですが、上越市周辺でも今夜間だけで30cmの大雪になりそうです。

そのほかの平地では5～10cmの雪が予想されています。



◆予想降雪量［21日(水)朝～夕方にかけて］

雪の降り方が強まる見通しで、山沿いで最大40cmのほか、長岡市と上越市周辺で30cmの予想です。上・中越は山沿いだけでなく平地でもまとまった積雪になりそうです。



このため、大雪による交通障害に十分な注意・警戒が必要です。

3年前の冬、国道17号や国道8号で大規模な立ち往生・通行止めが発生しました。当時の積雪は長岡市で102cm、柏崎市で91cmでした。今回の寒波では、平地でもこのときに匹敵するドカ雪になるところがありそうです。





目先は21日(水)夕方以降雪の降り方に十分に注意をし、出来るだけ外出を控えるようにしてください。



◆予想降雪量［20日(火)夜～21日(水)夕方にかけて（多いところ）］

もっとも多いのが、中越の山沿いで70cmです。

ただ、上越と中越は平地でも30～40cmの予想でまとまった積雪となるでしょう。



その後、21日(水)夜～22日(木)夕方にかけてはさらに雪が強まる見通しで、山沿いは70～100cm、平地は上・中越で最大50cmの予想です。

ただ、大雪のピークはこのあとです。



◆予想降雪量［22日(木)夜～23日(金)夕方にかけて（多いところ）］

中越の山沿いで130cmと、かなりの大雪になるおそれがあります。

また、中越の平地は70cmとドカ雪の予想、上越の平地は50cmの予想です。



3日間でもかなりの雪になりますが、その先も雪は降り続いてさらに積雪が増えそうです。まれにみる豪雪となる可能性もありますので、いつもの冬と同じだと思わないでください。