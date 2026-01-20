今季最長の寒波により、今週は大雪が予想されます。

北陸などの高速道路を管理する「NEXCO中日本」の現場では、どのような取り組みが行われているのでしょうか。 大規模な交通障害を未然に防ぐ対策室の様子や車での巡回など、冬の道路を守る取り組みに密着しました。

災害予測時に立ち上がる「防災対策室」

「これより下り線小矢部に向かいます」「了解、開局30分です」

北陸3県のほか、東海地方や近畿地方を管轄するNEXCO中日本。石川県と富山県の一部の片道69.6キロの区間を管理する「金沢保全・サービスセンター」には、災害が予測される時に設置される「防災対策室」があります。

NEXCO中日本 金沢保全・サービスセンター 大西鉄也副所長「こちらの場所は金沢保全・サービスセンターの防災対策室です。本日は大雪の予測が出ているので朝から対策のため本部が立ち上がっています」

強い冬型の気圧配置となり山地を中心に大雪の予報が出ていた1月11日、防災対策室が立ち上がり、除雪車両への指示や関係機関とのやりとりが行われていました。

NEXCO中日本 金沢保全・サービスセンター 大西鉄也副所長「凍結防止のための薬剤の散布の指示をしたり雪が積もったら除雪の指示を各拠点の基地にこちらから出しています」

1600台が立ち往生…教訓から生まれた「予防的通行止め」

2021年1月。福井県の高速道路で大雪による大規模な立ち往生が発生しました。

記者リポート「立ち往生が発生している丸岡ICまではまだ20キロ以上ありますが、動けなくなった車の列ができています」

当時、福井市の福井インターチェンジとあわら市の金津インターチェンジの上下線4か所で相次いで立ち往生が発生。最大でおよそ1600台が巻き込まれ、身動きがとれなくなりました。さらに、国道8号も高速道路から迂回する車で断続的に渋滞が発生するなど、道路網がまひ状態に陥りました。

この事態は、通行止めの判断基準を見直すきっかけとなります。

近畿地方整備局 植田雅俊 道路部長「これまでは何とかして通そうという思いでやってきた。（しかし）場合によっては人の健康、命に関わるかもしれない。ことの大きさを重く受け止めて、躊躇なく止めようと、道路管理の考え方を転換した」

こうして打ち出された対策が、災害が発生する前に交通網に規制をかける「予防的通行止め」です。1月11日も、富山県では砺波インターチェンジから朝日インターチェンジまでの上下線で、午後5時から予防的通行止めが実施されていました。

パトロールに密着！冬の道路は「天候の変わり目にも注意」

午後6時。「お客様たちの安全第一でいってきます」と声をかけ合い、パトロールに出発したのは、交通管理隊の小山歩 班長と熊谷知哉 主任です。

「まだ上り線の方が車多いですね」

常に道路や交通量などの状況確認を徹底し、声をかけあいます。

スリップなどの事故が起こりやすい冬の道路。2人の後続の車両を運転する管理担当課長の大井周亮さんは積雪時だけでなく「天候の変わり目」にも注意が必要だと話します。

NEXCO中日本 金沢保全・サービスセンター 管理担当課 大井周亮 課長「（天候が）悪くなる時もそうだし、よくなった時、雪がやんだ時も事故は多く起きたりする。路面状況が変わっていないにも関わらずスピードを通常の速度に戻すとスリップなどが起こりやすいです」

NEXCO中日本では、24時間365日、2人1組の交代制で高速道路のパトロールを行っています。昨年度の走行距離は緊急出動も含めて43万キロにのぼるパトロールカー。この日は雪による事故などは無く富山県の小矢部インターに到着しました。

NEXCO中日本 交通管理隊 熊谷知哉 主任「路面が悪い状況が続きます。防災対策室と連携を取り合って積雪等が多ければ防災対策室に除雪対応の方を電話連絡したりと、お客様が安全に通行できるように早期の対応ができるようにパトロールを続けていきたい」

昨シーズンの除雪は1200回「降雪時はより安全な走行を」

NEXCO中日本の金沢保全・サービスセンターは、管轄内5か所の雪氷基地に、除雪車や雪を溶かすための薬剤をまく散布車など74台の作業車を配置しています。

昨シーズンはあわせておよそ1200回の除雪作業を行ったということです。

NEXCO中日本 金沢保全・サービスセンター 管理担当課 大井周亮 課長「大きな事故や強降雪による通行止めなどは出ておりませんでしたので、これからも冬季、とくにこういった降雪時に高速道路を走行される方はより安全な走行を心がけてもらえれば」

冬の高速道路の安全を守るNEXCO中日本。大雪の予報が発表された時には外出は控えるように呼びかけています。1人1人の意識が交通による災害を防ぎ命を守ることにつながります。