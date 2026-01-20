【独自】「今はすぐに銃殺」脱北者が語る北朝鮮の現状…厳重警備で既存の“脱北ルート”使えず　金正恩総書記は「党大会」に向けアピール

北朝鮮で近く開催されるとみられる「党大会」を前に、自身の政策の成果をアピールする金正恩総書記。

一方で、脱北者らは、厳しい統制が続く、北朝鮮の現状をこう明かす。

脱北者：

北朝鮮の全ての人が自由を望んでいます。

金総書記が「党大会」に向けて様々なアピール

店内に整然と陳列された、生活用品を見て回る北朝鮮の最高指導者・金正恩総書記。

2025年12月、地方に建てられた商業施設を視察した。

朝鮮中央テレビのアナウンサー：（2025年12月）

金正恩総書記は、人々が党への信頼をより厚くし、党の政策を絶対的に信頼するようになったことこそが最大の成果であると述べられた。

金総書記は、2025年の後半から連日、自らが打ち出した地方創生政策によって建てられた農場やホテルなどを視察し、市民の生活水準向上をアピールしている。

その背景にあるのが、近く開催されるとみられる朝鮮労働党の「党大会」。

党大会は5年に1度開かれ、党の政策の成果を総括するとともに、新たな目標や方針を打ち出す最重要イベント。金総書記は、その開催に向け様々なアピールを続けているとみられている。

都市の発展や、生活水準の向上を内外に訴える北朝鮮。

しかし、2年3カ月ほど前に脱北した女性は、それらの政策を「市民の意思を無視したものだ」と指摘する。

脱北者 カン・ギュリさん：

住民のお金を吸い込んで、好き勝手に建物を建てているので、肯定的に考えている住民は多分いないと思います。（北朝鮮にいた当時は）格好良いマンションを建てるのもいいなと思ったんですが、結局北朝鮮の住民がそこに入って住むことはできません」

「今はすぐに銃殺してしまう」

その北朝鮮で、当局の厳しい監視・統制により、難しくなっているというのが「脱北」だ。

これまでに約3000人を脱北させてきたという韓国在住の脱北ブローカー、ファン・ジソン氏は、脱北を巡る現状をこう証言する。

脱北ブローカー ファン・ジソン氏：

（韓国にいる脱北者から）「子供を置いてきた」「両親を連れてこなければならない」と依頼が来る。最近は2億ウォン（＝約2200万円）の依頼も受けた。「娘を連れてきてくれれば2億ウォン」だと。でも今はできない。

ファン氏によると、北朝鮮では2020年ごろから、新型コロナ対策として外国との往来を禁止して以降、境界付近では厳重な警備が続いているという。

加えて、中国・東南アジアルートの取り締まりも厳しくなり、既存の脱北ルートは使えない状況にあるという。

脱北者 カン・ギュリさん：

以前は（脱北者を）ただ捕まえて監獄に入れたりしていましたが、今はすぐに銃殺してしまう。(境界には)壁を高く築いて、地雷畑も拡大したことで、多くの人が（脱北を）全く考えられないようになった。

そうした中で、韓国統一省は20日、2025年に韓国入りした脱北者が224人だったと発表。これはコロナ禍前の約5分の1の人数だという。

話を聞いた脱北女性は「市民が一番に求めていることは、自由に生きる権利」だと訴えている。

脱北者 カン・ギュリさん：

北朝鮮の全ての人が自由を望んでいます。（脱北が）難しくなった状況ですが、若者たち、自由を渇望する人は、危険を冒して脱北すると思う。

