◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２０日、後楽園ホール）

新日本プロレスは２０日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

１・４東京ドームでのデビュー戦でＥＶＩＬを破りＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取したウルフアロンが第４試合でマスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通と組んで「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ成田蓮と対戦した。

２・１１大阪大会で挑戦を受ける成田に場外戦で背中に椅子を殴打されもん絶したウルフだったが最後は、成田を一本背負いで投げ捨て、裕二郎も一本背負いでたたき付けると腕ひしぎ十字固めで捕獲しギブアップを奪いデビュー５連勝を飾った。

バックステージでウルフは「まだまだ出してない技もたくさんあるんで、まだまだ引き出しあるんで、どんな戦い方でも大丈夫です。そのつもりで」と胸を張ると、そこへ成田が乱入。強烈なストピングの連打を浴びＫＯされ大の字になる屈辱。ウルフの顔面を踏みにじりベルトを奪った成田は「てめぇの知らねぇのは、まだまだたくさんあるんだ。覚えておけよ！」と突きつけられた。

１９日の後楽園ホール大会では、成田のヒザ十字で左膝にダメージを奪われ、この日は襲撃される屈辱。何とか立ち上がったウルフは「クソッ」と吐き捨て水道橋の闇に紛れ込んだ。

【ウルフアロンのこれまでの試合】

▼１・４東京ドーム大会（ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 デビュー戦）

〇挑戦者・ウルフアロン（１２分５３秒 レフェリーストップ）王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・５大田区大会

マスター・ワト、〇ＹＯＨ、矢野通、ウルフアロン（５分３７秒 テキサスクローバーホールド）ディック東郷●、ドン・ファレ、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１３「八王子実践高」大会（完全クローズド大会で公式記録から除外）

金丸義信、ＤＯＵＫＩ、○成田 蓮（７分５６秒 クロス式膝十字固め）田口隆祐●、矢野通、ウルフアロン

▼１・１８佐倉大会

ボルチン・オレッグ、矢野通、〇ウルフアロン、永田裕志（１２分３８秒 逆三角絞め）ディック東郷●、高橋裕二郎、成田蓮、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ

▼１・１９後楽園大会

〇マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通、エル・デスペラード、ウルフアロン（８分１３秒 ベンダバール）ディック東郷●、高橋裕二郎、“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ、ＤＯＵＫＩ、成田蓮