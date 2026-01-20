建物火災発生で牛を緊急避難させる緊迫の瞬間 凍った湖で立ち往生したシカ救出の一部始終も アメリカ
アメリカ・ニューヨーク州で建物火災が発生。
駆け付けた警察官が目撃したのは、尻尾を振る大きな動物…牛です。
飼育されていた牛たちが、納屋に閉じ込められてしまったのです。
警察官は鉄の囲いを壊して、急いで牛たちを避難させます。
誘導におとなしく従い逃げていく牛たち。
警察によりますと、1頭がやけどを負ったということです。
一方、コロラド州では凍った池の上で立ち往生になった動物が。
シカが脚をけがして動けなくなったようです。
シカがいるのは、岸から数十メートル離れたところ。
救助隊は、氷が割れないように慎重に向かいます。
シカのもとにたどり着くと、輪っかを装着。
ロープで引き寄せる作戦です。
果たして、うまくいくのでしょうか。
すると輪っかが抜けてしまい、シカは自らの力で立ち上がろうとしますが、再び座り込んでしまいます。
これに、「大丈夫」とシカを落ち着かせる救助隊員。
そしてもう一度チャレンジです。
今度は輪っかが抜けないようにしっかり押さえて、シカと一緒に岸へ。
そして、無事に到着。
シカは立ち上がり、走り去っていきました。